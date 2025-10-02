3 horoskopska znaka čekaju teški dani: Oktobar im donosi samo stres i probleme

Oktobar nekim znacima horoskopa donosi sve ono o čemu su dugo sanjali, dok drugima počinje težak period ispunjen tugom i stresom.

Astrolozi upozoravaju na turbulentno razdoblje u kojem će određeni znaci proći kroz emotivne izazove, unutrašnji nemir i testove izdržljivosti tokom narednih sedmica.

Rak — pritisak u domu i osećaj nesigurnosti

Rakovi su posebno emotivni i mogu doživeti snažan pritisak u porodici ili bliskim vezama, što vodi nesuglasicama, osećaju neshvaćenosti i mogućem udaljavanju od voljenih; važno je naučiti postavljati granice i tražiti podršku kad je potrebno.

Devica — perfekcionizam koji iscrpljuje

Device koje teže kontroli i perfekciji mogu se suočiti s povećanim obavezama i unutrašnjim kritikama koje izazivaju nesanicu, nervozu i povlačenje; savet je da ublaže standarde prema sebi i prihvate da nije sve pod njihovom kontrolom.

Ribe — emotivno preplavljivanje i potreba za bijegom

Ribe, kao jedan od najosetljivijih znakova, mogu osjetiti umor, nesigurnost i želju za bijeg zbog preplavljujućih emocija; bitno je da se ne izoliraju već da izraze osjećaje kroz umetnost, razgovor ili pisanje i potraže podršku.

Kako se nositi s teškim periodom

Priznavanje emocija, briga o sebi kroz redovan san, zdravu ishranu i kretanje, oslanjanje na bliske osobe ili stručnu pomoć te postavljanje jasnih granica ključni su koraci za izgradnju otpornosti i prolazak kroz izazove.

