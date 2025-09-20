3 horoskopska znaka gube pare zbog glupe greške – proveri da li si među njima

Tri znaka horoskopa trenutno gube novac zbog nepažnje – proveri da li si među njima.

Nekad nije do sudbine – već do glupe greške koju ponavljaš, a ni ne znaš. Ako si jedan od ova tri horoskopska znaka, vreme je da se trgneš. Novac ti curi kroz prste, a razlog je banalniji nego što misliš.

Lav – ego skuplji od računa

Lavovi su trenutno u fazi “ja to mogu sam”, ali ta samouverenost ih košta. Ignorišu savete, ulaze u rizične kupovine i ne proveravaju sitna slova u ugovorima. Rezultat? Gubitak para zbog previda i tvrdoglavosti. Ako si lav – stani, udahni, i pitaj nekog za drugo mišljenje pre nego što klikneš “kupi”.

Vaga – previše poverenja, premalo kontrole

Vage žele mir i balans, ali u finansijama to često znači da puštaju druge da odlučuju umesto njih. Previše poverenja u partnera, prijatelja ili čak influensere može ih odvesti u minus. Ako si vaga – vreme je da preuzmeš kontrolu nad svojim novcem. Ne moraš da se svađaš, ali moraš da znaš gde ti ide svaki dinar.

Ribe – emocije upravljaju budžetom

Ribe su uvek tu za druge, ali to ih često košta. Pokloni, pozajmice, impulzivne kupovine “da se obraduju” – sve to deluje plemenito, ali prazni novčanik. Ako si riba – nauči da kažeš “ne” i da prvo obraduješ sebe. Emocije su važne, ali ne smeju da upravljaju tvojim bankovnim računom.

