3 horoskopska znaka koja deluju hladno, ali kriju srce puno ljubavi

Na prvi pogled deluju nedodirljivo, pa čak i hladno, ali istina je potpuno drugačija. Ovi horoskopski znakovi kriju ogromnu nežnost i emocije – iako ih retko pokazuju, njihovo srce je puno ljubavi.

Astrolozi kažu da pojedini znaci Zodijaka koji izgledaju kao sante leda, a u čijim srcima se kriju duboke emocije koje pokazuju samo odabranima.

Takvi znaju najdublje i najviše da vole, ali samo onda kada su sigurni da neće biti povređeni i ostavljeni.

1. Jarac

Deluju hladno i nedodirljivo, na prvi pogled su izuzetno arogantni i izgledaju kao da su okruženi kineskim zidom koji niko i nikada neće moći da sruši.

Čini se da ne umeju da pokažu emocije, naročito one tanane i blage. Njihova hladnoća često odbija ljude, zbog čega oni u suštini pate.

Međutim, ako vam dopuste da im se približite i osmele se da vam otvore srce i dušu, bićete darovani najlepšim poklonima ljubavi kakve niste mogli ni da zamislite.

Ono što ćete s njima doživeti, pravi je blagoslov.

2. Vodolija

Astrološka deca budućnosti su „teška“ na pokazivanju emocija, bilo da je potrebno da izraze sreću ili tugu. Oni se ponašaju kao da vole ceo svet i tuguju univerzalne tuge, ali ono što njih lično dotiče skoro nikada nećete videti.

Ali ako ovaj vazdušni znak shvati da pored sebe ima nekog s kim je povezan na svim nivoima i duhovno i intelektualno i fizički, biće spreman da sipa pred partnera sve svoje bisere i pruži mu najtoplije emocije koje greju i dušu i srce čak i onih najhladnijih.

3. Lav

Oni važe za najveće egocentrike Zodijaka i drže se često „iznad situacije“. Pošto su fokusirani na sebe, kako mnogi tvrde, njihove emocije su rezervisane samo za ono što se njih tiče. Neki astrolozi smatraju da spadaju u znak koji ima najmanji osećaj za empatiju.

Ali, to baš i nije tako uvek. Kada osvojite srce jednog Lava, očekujte da budete na pijadestalu na koji samo može pored sebe sa vas postavi jedan kralj, odnosno kraljica , ako je žena – prestavnica ovog horoskopskog znaka.

Kada oni zavole i prihvate one retke koji umeju da im priđu, to je uvek „punim“ srcem i bez zadrške.

(Telegraf.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com