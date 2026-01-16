3 horoskopska znaka koji nikad ne kažu ‘izvini’ – njihov ego i sujeta su jači od svega

Nije do vas, do njihovog ponosa je. Ova 3 znaka nikada ne popuštaju jer su im ego i sujeta ispred svega.

Postoje ljudi koji bi vas radije pustili da polako nestanete iz njihovog života, nego što bi dozvolili svom ponosu da padne. Jednostavno, kod njih su ego i sujeta zid koji ne ruši ni najiskrenija molba. Nije stvar u tome da vas ne vole, već u tome da ne umeju da pobede sebe.

Evo koja tri znaka radije biraju tišinu nego priznanje greške.

Lav – Sjaj koji ne trpi mrlju

Lavovi vole da veruju da su nepogrešivi. Kod njih je priznavanje greške ravno gubitku krune, pa će se radije praviti da se ništa nije desilo nego što će dopustiti da im glas zadrhti dok traže oproštaj. Često se dešava da su kod Lava ego i sujeta toliko srasli sa njegovom ličnošću da on iskreno ne vidi gde je pogrešio. Ako želite mir sa njim, moraćete vi da budete ti koji će prvi pružiti ruku. On to doživljava kao poraz koji mu ne dozvoljava da mirno spava.

Škorpija – Napad kao jedina odbrana

Kada Škorpija povredi nekoga, ona to u dubini duše zna, ali njena potreba za kontrolom joj ne da da se povuče. Ona se plaši da će izvinjenje biti iskorišćeno protiv nje kao slabost. Zato se kod Škorpije često dešava da su ego i sujeta jači od želje za pomirenjem. Ona će radije iskopati neku vašu manu od pre pet godina samo da ne bi morala da kaže „pogrešila sam“. Njeno ćutanje je njen oklop, a vi ste u toj tišini uvek oni koji izvuku deblji kraj.

Ovan – Tvrdoglavost koja ruši mostove

Ovan reaguje u sekundi, često pod naletom besa, i u tom trenutku on je centar sveta. Njegov ponos mu ne dozvoljava da se vrati korak nazad i popravi ono što je u afektu polomio. Kod Ovna su ego i sujeta pokretačka snaga. On radije gleda u budućnost i pretvara se da prošlost ne postoji, nadajući se da ćete i vi zaboraviti njegove teške reči. On se ne izvinjava rečima, već očekuje da samo nastavite dalje kao da se ništa nije desilo.

Zaslužili ste mir, a ne večito čekanje

Teško je biti onaj koji uvek popušta i koji uvek prvi pruža ruku pomirenja. Iako svi imamo svoje mane, problem nastaje kada shvatite da ste u vezi ili prijateljstvu sa nekim kome su ego i sujeta važniji od vašeg slomljenog srca.

Vi ne zaslužujete da vas njihova tišina izjeda iznutra. Zaslužili ste da budete pored nekoga ko ume da vas zagrli i kaže „žao mi je“, bez straha da će zbog toga ispasti mali. Ne dozvolite da vas nečiji ponos ubedi da niste vredni istine.