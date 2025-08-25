3 horoskopska znaka koji veruju svima, a to će ih skupo koštati u životu

Poverenje je osnova svake veze, ali kada ga poklanjamo previše olako, često završimo razočarani. Neki horoskopski znakovi ne umeju da postave granicu i veruju svima oko sebe, čak i kad okolnosti govore drugačije.

Ribe

Ribe smatraju da u svakome postoji tračak dobrote i zato često zanemaruju loše signale. Njihova velika empatija i želja za harmonijom čine ih lakom metom za manipulaciju – pretpostavljaju da su tuđe namere podjednako iskrene kao njihove.

Vaga

Vage mrze sukobe i sve rade da sačuvaju mir u odnosima. U želji da svima ugode, ponekad potiskuju sopstvene sumnje i veruju onome što im se kaže, bez obzira na dokaze da nešto nije u redu. Time sebi nepotrebno otvaraju vrata razočaranja.

Strelac

Optimistični Strelčevi uvek veruju da će se stvari posložiti najbolje moguće. Ta životna filozofija se prenosi i na njihove odnose, pa često prepuste drugima verovanje bez provere istinitosti informacija. Naivnost im se ponekad obije o glavu, jer zaborave da nije svako dobronameran.

Budite svesni sopstvene otvorenosti i naučite da preslušate i intuiciju pre nego što poklonite potpuno poverenje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com