3 horoskopska znaka kojima nikada ne bi trebalo da poverite svoje tajne i 3 kojima možete poveriti svoj život

Svi imamo prijatelje kojima bismo rado otkrili sve svoje misli, ali astrološki uticaji otkrivaju koji će čuvati vaše poverljive informacije i od kojih treba bežati. Ovih šest znakova čini neizbežnu podelu na one kojima možete verovati i one kojima svoje tajne nikako ne smete otkriti.

Znaci kojima možete poveriti svoje tajne

Škorpija

Škorpije su poznate kao najtajanstveniji znak Zodijaka. Introspektivni i tihi, neće prosuti vaše poverljive podatke—osim ako vi prvo ne izdate njihovo poverenje.

Riba

Ribe, osetljivo vodeno znamenje, pristupaju vašim tajnama onako kako bi tretirale sopstvene. Njihova snažna empatija i želja da pomognu čine ih pouzdanim čuvarima, a svu “težinu” vaših misli preradiće u dnevniku ili kod terapeuta.

Lav

Lavovi su iznenađujuće verni i zaštitnički nastrojeni kada se radi o prijateljima. Iako ih ponekad doživljavamo kao egocentrične, oni zapravo uživaju u podršci drugima i koriste svoju snagu da čuvaju vaše tajne.

Znaci kojima nikada ne smete poveriti svoje tajne

Strelac

Strelčevi su rođeni pripovedači koji ne mogu odoljeti dramatizaciji. Njihova radoznalost i otvorenost prema svetskim temama često ih nateraju da podele sve zanimljive detalje, pa vaše tajne vrlo brzo postaju opšte mesto.

Blizanci

Kao pravi vladari komunikacije, Blizanci ne mogu da zadrže informacije samo za sebe. Oni žude za pričom i uživaju u razmeni mišljenja, pa je samo pitanje vremena kada će vaše poverenje “procureti” u društvu.

Devica

Device su perfekcionisti kojima često smeta kada stvari ne idu po planu. Ako im date informaciju koju ne mogu da savladaju ili uključe u svoj sistem kontrole, skloni su ogovaranju i manipulaciji kroz tračeve.

Ova astrološka podela pomaže da bolje razumete kome možete otvoriti dušu, a od koga je bolje sačuvati svoje najintimnije misli.

