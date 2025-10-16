3 horoskopska znaka od 20. do 26. oktobra privlače veliki novac – evo kakav ih uspeh očekuje

Period od 20. do 26. oktobra 2025. donosi snažnu energiju novih početaka u finansijama. Astrolozi ističu da će tri znaka posebno osetiti priliv sreće i prilika koje mogu potpuno promeniti njihovu materijalnu situaciju. Ključ uspeha biće otvorenost za nove ideje, dodatne izvore prihoda i hrabrost da se napravi korak napred.

Devica — novi početak i saradnje

Device ulaze u fazu u kojoj mogu da ostave iza sebe finansijske gubitke iz prethodnih godina. Pod uticajem mladog Meseca u Vagi i Venere, planete bogatstva, otvaraju se vrata za nove početke. Posebno je povoljno vreme za zajednička ulaganja i partnerstva, jer upravo kroz saradnju Device mogu udvostručiti dobit. Najvažnije je da veruju u sebe i prevaziđu osećaj nesigurnosti.

Vaga — vreme za nove prilike

Ulaskom Sunca, Meseca i Merkura u Škorpiju, Vage dobijaju snažan podsticaj da istraže nove izvore prihoda. Ovo je trenutak da se oslobode starih obrazaca i da investiraju u ono što im donosi i zadovoljstvo i zaradu. Merkur donosi ponude i prilike, dok Sunce daje snagu da se preduzmu konkretni koraci. Vage sada mogu naučiti kako da postanu potpuno finansijski nezavisne.

Vodolija — nagrada posle dugog puta

Vodolije ulaze u period obilja zahvaljujući Neptunu, koji se poslednji put vraća u Ribe. Ovaj tranzit donosi završetak dugog ciklusa i otvara vrata nagradama za sav trud uložen u prethodnim godinama. Od kraja oktobra pa sve do januara 2026. Vodolije mogu očekivati stabilan priliv novca i prilike koje potvrđuju da zaslužuju život u obilju.

Device, Vage i Vodolije ulaze u nedelju koja može potpuno promeniti njihovu finansijsku sliku. Ako iskoriste prilike i veruju u svoje sposobnosti, kraj oktobra 2025. postaće početak novog, prosperitetnog poglavlja.

