3 horoskopska znaka od 25. novembra 2025. doživljavaju sreću kakvu nisu osetili dugo

Mesec u utorak prelazi u Vodoliju, podsećajući nas da je život namenjen slobodnom proživljavanju.

Već od 25. novembra, tri znaka Zodijaka ulaze u razdoblje sreće koju nisu osetili duže vreme. Lunarni pomak u Vodoliji pokreće obnovu, slobodu i nadu — a to se može manifestovati vrlo stvarno u vašem životu.

Šta se tačno dešava: lunarni preokret

Prema astrolozima, Mesec se tog dana pomera u znak Vodolije, što donosi energiju oslobađanja i kreativnog osveženja.

Ovaj pomak probudi želju da se izrazite onako kako jeste, da se ponovo povežete sa svojim unutrašnjim snagama — i da se radujete životu na svoj sopstveni, originalni način.

Koja tri znaka doživljavaju novu radost (i zašto)

Strelac

Ovo je znak koji često gleda daleko, tražeći smisao i avanturu. Pod ovim lunarnim uticajem, vraća vam se vera u budućnost.

Radost nije nestala — samo je tinjala, čekajući da je ponovo zapalite. Danas je ponovo na meniju.

Ovaj dan može doneti emocionalni reset: kao da sve stare sumnje blede, a vi ponovo postajete radosni, puni nade i inspiracije.

Vodolija

Mesec u vašem znaku pojačava samopouzdanje i potrebu da budete autentični.

Možete osetiti porast kreativne energije, želju da radite nešto totalno novo, da se napravite nešto drugačije.

Obnavlja se vaša veza sa drugima — prijateljstva ili nove veze mogu dobiti neočekivani, ali prijatan, obrt.

Ribe

Za vas je ovo emotivan trenutak oslobađanja. Ono što ste nosili u sebi može konačno da izađe na površinu.

Možete osetiti olakšanje, kao da ste predahnuli nakon perioda napetosti.

Ovaj dan vam daje priliku da povratite snagu — ne kao da ste ponovo započeli, već da ste konačno skinuli teret.

Kako da iskoristite ovu energiju

Izrazite sebe: Vežbajte autentičnost — bilo kroz umetnost, pisanje, razgovor sa bliskim osobama.

Povežite se: Posegnite za prijateljima, pokrenite inicijativu, organizujte druženje — Vodolijina energija podržava neformalna okupljanja i iskrene veze.

Obratite pažnju na emocije: Ako ste Riba ili Strelac, ovaj datum može doneti emotivno pražnjenje — dozvolite sebi da osećate i procesuirate.

Postavite nameru: Iskoristite dan kao „restart“ — što želite da obnovite u svom životu? Šta trebate pustiti?

25. novembar kao pokretač radosti

Sredinom novembra Vas čeka nešto više od prosečne astrološke prognoze — 25. novembra je pokretač radosti i oslobađanja, posebno za Strelce, Vodolije i Ribe. To nije samo srećan dan: to je prilika da se osećate življe, slobodnije i istinitije nego što ste dugo osetili. Iskoristite ga kao svoj lični preokret — i pogledajte kako vam život počinje da sjaji nekim novim, mekšim i hrabrijim sjajem.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com