3 kineska znaka imaće ludačku sreću tokom cele naredne sedmice, biće poput magneta za izobilje i dobre stvari!

Tri kineska horoskopska znaka privlače značajno obilje u nedelji od 15. do 21. septembra 2025. godine.

Postoje tri dana ove nedelje koja se mogu povezati sa dobijanjem više onoga što želite od života. Kada se nadate da ćete dobiti više novca, mogućnosti, bliskosti ili sigurnosti, postoje aspekti vas samih koji zahtevaju poboljšanje.

Tri dana koja su posebno povezana sa obiljem, ne kroz lakoću već kroz prevazilaženje izazova, uključuju:

utorak, 16. septembar, za pronalaženje prave metode koja funkcioniše za postizanje cilja,

petak, 19. septembra, za uklanjanje prepreka i direktno suočavanje sa problemima,

subota, 20. septembar, dan za oprez i učenje vrednosti zahvalnosti i samoodržanja kada obilje stigne.

Hajde da istražimo šta će ovo značiti za tri životinjska znaka koji su poput magneta za dobre stvari.

1. Pacov

Ove nedelje privlačite značajno obilje i sreću u oblasti mira i radosti. U sredu, 17. septembra, dan ravnoteže, imaćete Vu, što predstavlja zemlju, i Zi, što je voda. Možete iskoristiti ove dve energije da uspostavite ravnotežu u svom ličnom životu, karijeri i romantičnim vezama.

Umesto da težite ka cilju, ova nedelja vas poziva da dozvolite stvarima da se dešavaju prirodno.

Novac koji vam neko duguje može vam doći bez pitanja. Račun koji treba da platite može biti izvodljiv i imati minimalan uticaj na vaš ukupni budžet.

Ovo je odlična nedelja da razmislite o tome kako da trgujete i razmenjujete usluge ili pregovarate o fer dogovorima sa drugima.

2. Zmaj

Sjajno je što si tako pronicljiv i mudar. Ove nedelje ćete privlačiti izobilje, ali ono može biti prikriveno rizikom, koji ćete morati da shvatite kako da izbegnete.

Najbolji dan za vas da privučete izobilje biće subota, 20. septembar, dan opasnosti Ren Čen rén chénVodeni Zmaj. Ren se odnosi na rast i velike pobede. Čen vam pomaže da pronađete resurse koji vam pomažu.

Pošto se ovi elementi povezuju sa vašim znakom na dan opasnosti, morate biti oprezni u tome kako se nosite sa stvarima kada se ukaže prilika. Ako smatrate da je blagoslov povezan sa opcijom kontrole, utvrdite da li je to presudno; moglo bi biti.

Ako znate sa čime imate posla može se to činiti kao nepotreban korak u sticanju obilja, ali je zapravo način da se zaštitite od gubljenja vremena i dobijete upravo ono što želite.

3. Zec

Ove nedelje, privucite obilje tako što ćete se osloboditi očekivanja, perfekcionizma i ideja koje su vam nekada odjekivale, ali se više ne uklapaju u vašu budućnost.

Oko petka, 19. septembra, dana uništenja metalnog zeca Sin Mao xīn mǎo, osetićete potrebu da okončate navike ili rutine koje vas drže zaglavljene u prošlosti.

Zbog prošlih postupaka, bićete pomenuti i traženi zbog prilika. Ljudi mogu napustiti projekte, poslove, titule ili pozicije koje su idealne za vas.

Dakle, ako neko odustane od svog mesta, to bi mogao biti poziv za vas da uradite više onoga što ste oduvek želeli od života.

Vaš zadatak ove nedelje da privučete obilje koje žudite je da budete ono što jeste, ali zreliji i razvijeniji.

