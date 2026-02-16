3 kineska znaka tokom cele nedelje pratiće sreća i blagostanje: Lunarna Nova godina donosi nagrade, zapišite ove datume!

Lunarna Nova godina donosi rast. Lav, Tigar i Zec ove sedmice doživljavaju neviđenu sreću i blagostanje, a izobilje im stiže na ove datume.

Tri kineska horoskopska znaka pratiće sreća i blagostanje od 16. do 22. februara 2026. Ovo je nedelja za rast i nagrade, jer Lunarna Nova godina stiže 17. februara.

Na samom početku Kineske Nove godine, dešava se mlad Mesec, pomračenje Meseca. Ovo ne samo da pokreće sudbonosni događaj u vašem životu, već i ukazuje na sezonu koja je drugačija od bilo koje koju ste doživeli u prošlosti.

Godina Drvene Zmije se završava, a u utorak počinjete Godinu Vatrenog Konja, što povećava sreću kada delujete brzo. Ne želite da čekate predugo kada budete pozvani da uradite nešto za šta znate da vam je važno. Slušajte svoj unutrašnji glas i, uprkos tome što ste zauzeti, usporite i obratite pažnju na signale oko sebe.

Označite u svojim kalendarima sledeće datume koji donose izobilje ove nedelje: 17., 18., 19. i 21. Utorak je idealan za veridbu. Sreda je najbolja za prijavljivanje za posao ili potpisivanje ugovora. U četvrtak provedite vreme sa prijateljima ili se bavite svojim interesovanjima pohađanjem novog kursa. U subotu započnite projekat za koji znate da možete da završite do kraja meseca.

1. Zmaj – spontan poziv menja karijeru

Godina Drvene Zmije bila je veoma povoljna za vas i sada kada stiže vatrena energija od Konja, ona vas priprema da preduzmete odlučnu akciju. Ove nedelje privlačite sreću i blagostanje na razne načine, ali sve dolazi od impulsivnog delovanja. Dobijate spontan poziv od kolege ili prijatelja, ali vaša intuicija vam govori da prihvatite ponudu.

Ovo malo odstupanje od vašeg uobičajenog rasporeda pomaže vašem društvenom krugu da se proširi. Ulazak na novu teritoriju vam omogućava da upoznate nove ljude i steknete jedinstvena iskustva. Ako postoji događaj kojem možete prisustvovati 19. februara, čak i ako je u poslednjem trenutku, razmislite o tome. Upoznaćete kolegu Zmaja koji vam donosi sreću i odražava stvari o vama koje treba promeniti.

Pronalazite sreću dok putujete, izlazite i družite se. Takođe nailazite na nekoliko novih prilika. Neke su pomalo rizične, pa ih prihvatite oprezno, ali budite na oprezu dok prolazite kroz proces. Obično više volite da izbegavate nova iskustva ili ljude, ali ostajete otvoreni i društveni. Mogli biste upoznati ljude koje treba da upoznate ili naučiti savet koji će vam pomoći u karijeri.

2. Tigar – stižu priznanja i nagrade

Energija Vatrenog Konja nakon Lunarne Nove godine podseća vas da je biti impulsivan dobra stvar, posebno kada znate šta želite i kada se čini da je vreme pravo. Ove nedelje privlačite sreću i blagostanje delujući pre drugih. Vaša ličnost je žestoka i sada pronalazite načine da iskoristite tu veštinu da biste pobedili i takmičili se na visokom nivou.

Vaš ugled među kolegama postaje sve vidljiviji ove nedelje i dobijate pozitivne povratne informacije o svom radu. Priznanje vašeg doprinosa je pobeda za vas ove nedelje i prilika da zatražite povišicu.

Doživljavate rast u karijeri, a vaše liderske veštine, ako se nedovoljno koriste, dobijaju priliku da se usavrše i ponovo isprobaju. Iskoristite ovu nedelju da se prebacite na bolju radnu ulogu ili da testirate tržište za konkurentne ponude vezane za posao.

3. Zec – sreća dolazi kroz putovanja

Imate veoma fleksibilnu ličnost, a Lunarna Nova godina daje energiju ove nedelje. U kombinaciji sa početkom godine Konja, pojačava vašu prijateljsku nastrojenost. Shvatate da vaš društveni život treba da raste. Biti vidljiv je neophodno, zato objavljujte na društvenim mrežama i ističite svoje najbolje trenutke. Postajete aktivniji u grupama, društvenim krugovima i sa članovima porodice koji uživaju u zabavama ili lokalnim svečanostima.

Ove nedelje, sreća vam dolazi kroz putovanja. Dobijate brojne ponude i mogućnosti da posetite lokalna mesta. Vaš kalendar se može brzo popuniti, zato mudro birajte svoje prioritete. Kada imate sukobe, ali ne znate šta da izaberete, izaberite ono što vas stavlja u centar pažnje ili vam omogućava da se angažujete sa većim brojem ljudi. 18. februara, stvari vam dolaze onako kako im dozvolite. Ovo nije slabost; Umesto toga, znajte šta želite i ostanite verni svojim ličnim ciljevima.

Možete iskoristiti sreću u prijateljstvima i pronaći obilnu emocionalnu podršku od pojedinaca koji pokazuju brigu i zabrinutost za vašu budućnost. Vaš jedini zadatak ove nedelje je da budete otvoreni za sve što vas put vodi.

(Krstarica/YourTango)

