3 najinteligentnija znaka horoskopa, 1 ima i izraženo 6. čulo, ne možete ga nadmudriti

Važno je napomenuti da inteligencija nije isključivo uslovljena datumom rođenja, već nizom genetskih, društvenih i obrazovnih faktora, astrolozi i dalje primećuju određene obrasce među pripadnicima pojedinih znakova.

Tako, ova tri astrološka znaka važe za najinteligentnije, a krasi ih velika duhovitost i dovitljivost. Strelca ne možete prevariti, tačno može da proceni kakav je ko u društvu

S njima nema šale, ne možete ih nadmudriti jer će odmah pročitati kakvi ste i znaju tačno kako trebaju da se ophode s vama.

1. Blizanci

Blizanci još od malih nogu vole da istražuju i ispituju. Vrlo su radoznali pa ih zanima puno stvari iz različitih područja, iako su najčešće naklonjeni umetnosti. Vrlo su inteligentni pa otuda i proizilazi njihova duhovitost i dovitljivost. Iz tog razloga uvek su okruženi ljudima s kojima mogu voditi konstruktivne razgovore, a takođe traže inteligentnog partnera s kojom će moći pričati o svemu jer ih prazne priče ne ispunjavaju.

2. Škorpija

Nijedan znak horoskopa nije toliko pronicljiv i intuitivan kao Škorpija. Gotovo da nema stvari u koju Škorpijin prodorni pogled i naglašeno šesto čulo ne bi mogli prodreti. Oni uvek teže da u svemu osete dubinu, da zagrebu ispod površine i uvide pravi smisao. Njima nemojte pokušavati manipulisati jer su oni ti koji to rade, a vrlo lako provale i tuđe namere.

3. Strelac

Strelci uvijek imaju potrebu da znaju više i deluju često prilično neozbiljno. Međutim, oni su itekako pronicljivi i dobro znaju da procene situaciju.

Vrlo su društveni i znaju kako s ljudima. Oni već na ‘prvu loptu’ pridobiju simpatije kada se nađu u novom društvu, a takođe i dobro procene kakav je ko. Među pripadnicima ovog znaka ima dosta naučnika, a matematika i prirodne nauke su im jača strana. Vole ulagati u sebe i svoj intelekt tokom celog života.

