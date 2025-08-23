3 najljubomornija znaka horoskopa, mogu da vam naprave pakao od života!

Dok neki ljudi doživljavaju ljubomoru samo u ekstremnim situacijama, drugi je osećaju i kada nema očiglednog razloga. Kad je reč o znakovima horoskopa, neki od njih skloni su ljubomori i kad nije ni potrebno.

Ako ste mislili ste da su svi horoskopski znaci podjednako ljubomorni i posesivni, u velikoj ste zabludi…

Osobe kojima ljubomora, zbog položaja zvezda u trenutku njihovog rođenja, najviše zadaje muke su:

Škorpija

Ova činjenica ne iznenađuje, jer su one u najvećem broju slučajeva ekstremno posesivne kada je ljubav u pitanju. Škorpije su najbolji primer ekstremnih ljubomornih scena i ispada u javnosti.

One jednostavno ne mogu da kontrolišu ovo osećanje i pri samoj pomisli da bi im partnerka mogla biti neverna gube kontrolu nad sobom i ne prezaju od posledica. Dakle, ne radi se samo o bezazlenoj ljubomori koja stvara peckanje u želucu, već o pravoj pravcatoj ratnoj igri strasti, uzbuđenja, spletki i ljubomornih scena.

Škoprijama ljubomora ponekad služi i kao afrodizijak, jer osećaju neverovatnu privlačnost ka osobi za koji i drugi pokazuju interesovanje. One su, kako praksa pokazuje, toliko teatralne da vrlo često naprave ljubomorne scenu poput onih u filmovima.

Bik

Bikovi često znaju da budu previše zaštitnički nastrojeni, a samim tim i ljubomorni. Oni vole da prisvajaju stvari, a često i ljude, pa teško prihvataju činjenicu da nešto nije ili ne može da bude njihovo.

Gotovo da im u sekundi padne mrak na oči i preplavi ih osećaj ljubomore kada pomisle da je neko „bacio oko“ na nešto što je „njihovo“. U tim trenucima je uzalud svaki pokušaj da ih ubedite da nisu u pravu.

S druge strane, Bikovi su izuzetno verne osobe. Ne dozvoljavaju da neko dira i gleda njihovo ali isto tako, ne gledaju i ne diraju tuđe. Dakle bez flerta, deljenja i tome slično – isključivo i samo fer plej.

Lav

Lavovi su veoma ponosi na sebe i sve što rade, pa tako i na ljubavnu vezu koju grade. Njihov previše naglašen ego ne dozvoljava im da budu povređeni, pa zato ponekad opsesivno tragaju za dokazima o prevari i lažima od strane partnera, pišu Nezavisne.com.

Ako lav oseti da mu radite iza leđa, sebi to nikad neće oprostiti (jer nije saznao na vreme), a zatim i vama. Kod njih se sve vrti oko pitanja časti, koji smatra neprikosnovenom. Iako ponekad reaguje veoma burno i netaktično, u većini slučajeva vreba iz prikrajka i pokušava da savlada nalete ljubomore koji ga preplavljuju,

