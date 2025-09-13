3 najmoćnija kineska horoskopska znaka. Jeste li pogodili koji je najmoćniji među njima?

U kineskoj astrologiji, vaš horoskopski znak zavisi od godine rođenja, i svakih 12 godina, ciklus počinje ponovo od godine pacova pa sve do godine svinje. Od svih kineskih horoskopskih znakova, tri su najmoćnija.

Svaka horoskopska godina obeležena je jedinstvenim ukusom i tradicijama u zavisnosti od svog vladajućeg znaka, koji predstavlja specifične osobine i karakteristike, pri čemu su neke kineske horoskopske godine kulturno prepoznate kao moćnije od ostalih.

1.Zmaj (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Godina Zmaja se smatra toliko moćnom i povoljnom u kineskoj astrologiji da će parovi zaista naporno pokušavati da dobiju dete tokom godine Zmaja, tako da je njihovom detetu zagarantovan izuzetan uspeh.

Dovoljno je reći da je zmaj moćan simbol veličine, uspeha, moći, liderstva, velikodušnosti i sreće. Ako znate bilo šta o kineskoj kulturi, verovatno ste već pogodili ovo.

Veruje se da su oni koji imaju kineski horoskopski znak zmaja veoma ambiciozni, prirodno talentovani i inteligentni, samouvereni, zreli i sposobni da prevaziđu svaku prepreku koju im život baci na put.

Čarls Darvin, Brus Li i Vladimir Putin rođeni su u godinama Zmaja.

2. Tigar (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Veruje se da su oni rođeni u godini Tigra hrabri, autoritativni, strateški nastrojeni i izuzetno odlučni.

Tigrovi takođe imaju urođeni šarm i prirodnu harizmu. Pored toga, ovaj horoskopski znak blagoslovi svoje rođene izuzetnom moći, otpornošću i sredstvima.

Lejdi Gaga, Ber Grils, Jusein Bolt rođeni su u godini Tigra.

3. Konj (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Izuzetna veština, liderstvo, žilavost i otpornost čine Konja izuzetno moćnim kineskim horoskopskim znakom.

Veruje se da su ljudi rođeni u godini Konja vredni radnici, ponosni, maštoviti i jaki. Oni ne ostavljaju kamen na kamenu i često prevazilaze očekivanja ljudi skokovima i granicama, prenosi YourTango.

Ovaj horoskopski znak je takođe poznat po svojoj ljubavnoj prirodi i velikodušnosti. Nije ni čudo što konji osvajaju srca gde god da idu!

Nil Armstrong, Klint Istvud i Greta Tunberg rođeni su u godinama konja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com