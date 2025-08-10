3 najokrutnija znaka horoskopa: Draža im je tuđa patnja, nego da oni budu srećni

Gde god da se pojave, unose nemir i tenziju, a često uživaju u tuđim mukama više nego u sopstvenim radostima

Dok su neki znakovi poznati po svojoj empatiji i saosećanju, postoje oni koji, prema astrološkim tumačenjima, pokazuju sklonost da uživaju ili da se raduju nesreći ili patnji drugih.

Ovaj fenomen nije nužno odraz čiste zlobe, već složena interakcija između ličnosti, emocija i dubljih psiholoških mehanizama.

Evo znakova zodijaka koji najviše uživaju u patnji drugih ljudi.

Škorpija

Škorpije su poznate po svom intenzitetu i strasti, ali i po sklonosti osveti. Njihova duboka emocionalna priroda može ih dovesti do toga da teško oproste i zaborave greške. Škorpionovo uživanje u patnji drugih ljudi često proizilazi iz osećaja pravde ili osvete za nepravde iz prošlosti. Međutim, to je više odraz njihove želje za emocionalnom ravnotežom i pravdom, nego stvarna želja za tuđim bolom.

Blizanci

Blizanci, vođeni svojom radoznalošću i željom za stimulacijom, ponekad mogu pokazati sklonost patnji drugih ljudi iz čiste radoznalosti ili kao oblik zabave. Njihova dvojna priroda omogućava im da vide svet iz različitih perspektiva, uključujući i one manje laskave. Ova tendencija nije nužno ukorenjena u zlobi, već u želji da se ljudska priroda razume i analizira u svim njenim nijansama.

Jarac

Jarčevi su poznati po svojoj disciplini, ambiciji i ponekad nepristupačnom stavu. Njihova sklonost da likuju kada drugi pate može proizaći iz dubokog osećaja konkurencije i želje da uspeju. Kada vide druge u situacijama neuspeha ili patnje, mogu osetiti olakšanje ili zadovoljstvo, ne zato što uživaju u patnji drugog, već zato što to pojačava njihov sopstveni osećaj sigurnosti ili uspeha u komparativnoj perspektivi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com