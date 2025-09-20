4 najveća lažova horoskopa, slagaće vas dok trepnete, ponekad i iz dobre namere!

Astrolozi upozoravaju da sa ova 4 znaka treba biti oprezan. Skloni su da mnogo lažu.

Blizanci – Dva lica, hiljadu priča

Blizanci su komunikativni i duhoviti, ali mogu menjati verzije priče u zavisnosti od publike. Nisu zlonamerni, ali ponekad kažu ono što zvuči bolje nego što jeste — iz potrebe da zabave ili izbegnu dosadu.

Mnogi ljudi doživljavaju ka ih o licemere. Blizanci su dvolični i nepouzdani. Lako će vas prevariti izgledom dobronamerne osobe, a prevariće vas bez problema. Oni će slagati samo kako bi dobili ono što žele.

Međutim, Blizanci nikad neće prokockati poverenje osoba koje su mu drage.

Poznati po svojoj dinamičnoj i prilagodljivoj prirodi, Blizancima vlada Merkur, planeta komunikacije. Iako ih njihova duhovitost i šarm čine izvrsnim sugovornicima, oni takođe mogu imati sklonost – ulepšavanju priče.

Ako imate Blizanca u životu, setite se da su njihove priče često zabavne, pune detalja.

Ribe – Bela laž iz nežnosti

Ribe ne vole da povrede druge, pa često pribegavaju „belim lažima“. Njihova sklonost ka idealizaciji sveta može ih navesti da izbegnu istinu ako misle da će ona nekoga povrediti.

Ribe su poznate po svojoj bujnoj mašti i emocionalnoj dubini. Ta ih kombinacija ponekad dovodi do blagog zamagljivanja stvarnosti, ali i nenamernog stvaranja scenarija, koji možda nije u skladu s istinom.

Ako imate Ribu u društvu, cenite njihovu kreativnost, ali imajte na umu potencijalno ulepšano pripovedanje, koje proizlazi iz njihove sanjarske prirode.

Vaga – Diplomata sa maskom

Vage žele mir i harmoniju, pa ponekad kažu ono što drugi žele da čuju. Njihova potreba da izbegnu sukobe može ih navesti da prećute ili „ulepšaju“ istinu.

Vage s lakoćom napreduju u društvu i cene ravnotežu i harmoniju u odnosima. Međutim, njihova želja da stvari budu ugodne, može ih navesti da izbegavaju sukobe. U pokušaju da očuva mir, Vaga može pribeći skrivanju istine. Bitno je malo dublje razmotriti njihov šarm, jer sve što žele je zapravo skladna atmosfera.

Strelac – Preuveličavanje iz entuzijazma

Strelčevi su iskreni po prirodi, ali ponekad preuveličavaju iz uzbuđenja. Njihove priče mogu biti šarene, ali ne uvek 100% tačne.

Iako je njihov pozitivan stav dašak svežeg vazduha, ponekad može doći do preterivanja. Strelci mogu nenamerno ulepšavati priče, u želji da ih učine uzbudljivijima ili podsticajnijima. Prihvatite pozitivnost koju donose, ali budite svesni potencijala za preterano ukrašavanje priča.

Važno je napomenuti:

Laganje kod ovih znakova nije nužno zlonamerno, često je povezano sa njihovim stilom komunikacije, emocionalnim potrebama ili željom da zaštite sebe ili druge. A kada su u balansu, svi oni mogu biti izuzetno iskreni i pouzdani.

