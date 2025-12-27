3 najveće svađalice horoskopa: nemogući su, bolje da se ne hvatate u koštac jer ćete sigurno izgubiti, 

Najveće svađalice horoskopa su Ovan, Lav i Strelac. Oni jednostavno ne znaju da se kontrolišu i mogu da budu veoma agresivni.

Dobrih i loših osobina, vrlina i mana ima svaki horoskopski znak. Ali neki znakovi horoskopa imaju posebno lošu reputaciju, toliko da im se često pripisuju loše karakterne osobine. Ova 3 znaka su najveće svađalice.

Koji to znakovi ne znaju kako da se kontrolišu, koji su najagresivniji od svih?

Ovan – definitivno najagresivniji

Ovan je definitivno najagresivniji od svih horoskopskih znakova jer je njegov vladar Mars, Bog rata. Ne predaje se u ubeđivanju sa drugima i raspravama. Oni su najveće svađalice. Često se ne može kontrolisati, ima lošu narav, ne može se smiriti, a da bi bio miran potrebno mu je nešto više, možda čak i neki časovi nenasilne komunikacije.

Ovan će se prvo pobrinuti za sebe i uvek će razmišljati u tom pravcu, kako bi se osećao dobro, što je njegov primarni cilj. Teško mu je da se dogovara i neće lako priznati svoju grešku.

Lav – osvetoljubivi i gadni

Ne petljajte se sa Lavom. Dok posmatrate ovu životinju, možete zaključiti da nije toliko agresivna kada joj niko ne smeta, što znači da se neće svađati bez razloga. Lava u većini slučajeva ne zanima šta se dešava oko njega, sve dok je na tronu, kralj svoje džungle. Međutim, ako ga neko pokuša ometati ili ukloniti s trona, naći će se u kandžama iz kojih neće moći pobeći.

Lavovi se ne mešaju u svađe i generalno ih ne vole, ali su vrlo osvetoljubivi i gadni kada ih neko prozove ili izazove. Ne možete ni zamisliti šta bi vam mogao učiniti ako mu se nađete na putu.

Strelac – gađa pravo u metu

Strelac gađa pravo u metu i ne voli da promaši, a ako neko pokuša da ga zaustavi, postaće veoma agresivan. Strelac ima veoma visoko mišljenje o sebi i često ne pravi kompromise i ne može da izbroji do 10 kada ga neko iznervira.

Strelac je vatreni znak, što znači da ima snažan temperament, strast, ali ne može biti taktičan. Ako ga izbacite iz ritma, on će svoju negativnu energiju usmeriti prema vama.

(Kurir.rs/Luftika)

