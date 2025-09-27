3 najveće tračare u horosopu: Oni podižu ogovaranje na viši nivo, i u tome uživaju!

Ovi znaci Zodijaka uživaju da podele najnovije informacije sa svojim okruženjem, a novosti o njihovom životu ćete u sekundi prvi saznati.

Jednostavno, oni ne mogu da kontrolišu taj poriv koji je prirodno satkan u njima. U astrologiji, „tračarenje“ se često povezuje sa znakovima koji su radoznali, komunikativni, društveni i vole da budu u toku sa svim dešavanjima.To ne mora da znači da su zlonamerni, već da imaju izraženu potrebu za informacijama i razmenu mišljenja. Evo znakova koji se najčešće opisuju kao skloni tračarenju:

Vodolija

Kao znak koji obožava društvo, Vodolija sa prijateljima obožava da deli informacije iz svog života. Rado će komentarisati sve teme, bez izuzetka, a njegova otvorenost mu dozvoljava da olako govori i o privatnim stvarima.

Ipak, koliko god voleo da je upućen u sve, najviše mu prijaju intelektualne teme. Politička scena, najnovija tehnološka dostignuća, geografija, svet su ono što u njemu budi strast.

Strelac

Pripadnici ovog znaka su veoma komunikativni, imaju dosta prijatelja sa kojima provode vreme i sa kojim vole da prošeljaju određene teme. Kako ih ljubav pokreće, Strelčevi će otvoreno govoriti o svijim ljubavnim i seksualnim iskustvima, osobi koja im se sviđa.

Na tapetu će se naći i bivši partneri, ljubavnici, suparnice….

Ovan

Ovnovi obožavaju da tračare o svim stvarima, a nije im strano ni ogovaranje. Oni jednostavno mogu od komarca da naprave magarca.

Oni se veoma trude da sakriju tu svoju stranu, pa prilikom prvih susreta sa ovim znakom nikada nećete videti da se upustio u tračarenje. Tek kad se oslobodi kreću aktuelne priče i sočni detalji. Pritom, Ovan će pri svemu tome zauzeti stav.

