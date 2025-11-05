3 stvari koje apsolutno morate da uradite 5. novembra

Večeras je najmoćniji pun Mesec godine — evo kako da ga iskoristite za lični preokret. Pun Mesec u znaku Bika 5. novembra donosi neobično snažnu energiju. Ako uradite ove 3 stvari večeras, možete pokrenuti promene koje ste dugo odlagali.

Večeras, 5. novembra, pun Mesec u znaku Bika dostiže svoj maksimum — i to nije običan astrološki trenutak. Ovo je najveći pun Mesec godine, poznat i kao Supermesec, jer se nalazi najbliže Zemlji i emituje pojačanu energiju. Ako ste osećali zastoje, unutrašnje tenzije ili potrebu za promenom — sada je vreme da delujete.

1. Očistite prostor — ali ne zbog prašine

Energetsko čišćenje prostora večeras ima dvostruki efekat. Ne radi se o usisavanju, već o uklanjanju stagnacije. Upalite tamjan, stavite kristale na prozor, otvorite prozore i pustite Mesec da uđe. Zamislite kako se prostor puni svetlošću — to je vizuelni signal vašem telu da je vreme za novi početak.

2. Zapišite ono što želite da otpustite

Pun Mesec je idealan trenutak za puštanje svega što vas koči. Uzmite papir i napišite šta više ne želite da nosite sa sobom — strah, sumnju, stare obrasce. Zatim, papir možete spaliti (sigurno), zakopati ili jednostavno baciti. Važno je da to uradite svesno, sa namerom.

3. Aktivirajte telo — ali nežno

Ne morate trčati maraton. Dovoljno je da se istegnete, zaplešete uz muziku ili prošetate pod Mesecom. Pokret u kombinaciji sa mesečevom svetlošću pomaže telu da obradi emocije i otpusti napetost. Zatvorite oči, udahnite duboko i zamislite kako svaki pokret briše ono što vam više ne služi.

Šta možete očekivati?

Ako uradite ove tri stvari večeras, osetićete olakšanje, jasnoću i novu snagu. Pun Mesec u Biku donosi stabilnost, ali i odlučnost — savršen trenutak da kažete sebi: „Od večeras biram sebe.“

Zaključak

Ritual pod punim Mesecom večeras nije samo astrološki trend — to je prilika da se zaustavite, oslušnete sebe i pokrenete promenu. Ne morate verovati u horoskope da biste osetili moć ovog trenutka. Dovoljno je da se povežete sa sobom — i sa svetlošću koja večeras obasjava sve ono što ste spremni da pustite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com