3 znaka će u novembru zaraditi više para nego ikad, žanju bogate plodove svog truda, tvrdi čuvena astrološkinja

samo Ovan, Bik i Blizanci će zaraditi bro para u novembru. Ulaze u zonu u kojoj im Univerzum otvara vrata, koja su dugo bila zatvorena.

Čuvena ruska astrološkinja Vasilisa Volodina tvrdi da će Ovan, Bik i Blizanci zaraditi više nego ikad u novembru 2025, žanju bogate plodove svog truda

Poznata ruska astrološkinja Vasilisa Volodina smatra da je ovo trenutak kada se dugogodišnji trud pretvara u zaradu, kada se ono što je bilo „u procesu“ konačno materializuje i kada izgleda kao da se sve dešava preko noći. Novembar 2025. neće doneti sreću svima, ali za neke će biti tačka velikog zaokreta.

Volodina naglašava da ovaj mesec ne nagrađuje lenjost, sreću ili slučajnost, već samo one koji su već ranije uložili znanje, vreme, strategiju, ili hrabar potez. Ono što je bilo seme, sada daje plod. Ono što je bilo ideja, sada postaje prihod.

I dok većina ulazi u novembar sa brigama, Ovan, Bik i Blizanci ulaze u fazu u kojoj novac dolazi kroz neočekivane prilike, povratne uloge, odobrenja, saradnje, ili investicije koje su pre bile mrtvo slovo na papiru.

Ovo je mesec kada se finansijski uspeh rađa tamo gde su drugi videli rizik.

Zato ovo nije horoskop sreće. Ovo je horoskop povrata. A samo tri horoskopska znaka ulaze u zonu u kojoj im Univerzum otvara vrata, koja su dugo bila zatvorena.

Ovan – vreme je za akciju

Volodina kaže da Ovnovi ulaze u fazu kada njihova odlučnost i hrabrost mogu da rezultiraju i finansijskim uspehom.

U novembru je moguća prilika za neočekivani prihod — bilo kroz biznis, stranu ponudu, ili projekat koji se ranije planirao.

Ključ je u akciji: oni koji počnu da deluju sada, mogu ostvariti veći prihod nego što su očekivali.

Bik – korisna poslovna saradnja

Bikovi su prema Volodini “magnet za prosperitet” u narednom periodu, sa značajnim mogućnostima za finansijski rast.

U kontekstu novembra, to može značiti odobrenje za veći projekat, korisnu poslovnu saradnju, ili iznenadan prihod od investicije.

Razmislite o tome da aktivirate svoje veze i talente, jer će se rezultati videti.

Blizanci – nove ideje donose prihod

Za Blizance, Volodina predviđa otvaranje prilika, koje su do sada delovale daleko od realnosti.

U novembru to može biti projekat ili zadatak koji se konačno „pokreće“, donosi prihode i omogućava promenu poslovnog statusa.

Obratite pažnju na nove ideje, ponude i kontakte koji vam dolaze sa strane.

(Krstarica/Žena Blic)

