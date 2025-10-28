3 znaka čeka neopisiva sreća u sezoni Škorpije. Univerzum im sprema nešto neverovatno!

Sezona Škorpije je počela i ova 3 horoskopska znaka čeka neopisiva sreća: Univerzum im priprema nešto neverovatno. Energija Škorpije biće posebno jaka ove godine, a mnoge planete su pod uticajem ovog znaka, tako da nema mesta za površnost.

Od 22. oktobra do 20. novembra traje Sezona Škorpija, koja donosi duboku introspekciju i potrebu da se suočimo sa sopstvenim emocijama.

Ovaj intenzivni vodeni period nas podstiče da zaronimo ispod površine i otkrijemo šta zaista želimo. Sve što je sada skriveno izlazi na videlo, a univerzum nas poziva na promene i ličnu snagu.

Sezona Škorpija će doneti najviše sreće i pozitivnih promena za ova tri horoskopska znaka:

Ovan – mesec ekspanzije

Očekuje vas mesec ekspanzije i novog talasa jasnoće! Od 22. oktobra, kada Neptun napusti vaš znak, osetićete snažnu motivaciju da ostvarite svoje ciljeve i želju da konačno krenete napred. Energija vas gura ka odlučnosti i hrabrosti, pa bi smeo potez oko 27. oktobra mogao da otvori nova vrata ili pokrene niz srećnih događaja.

Početak novembra donosi inspirativne trenutke i mogućnost ostvarenja snova, dok će tema novca biti u fokusu – Supermesec 5. i Mlad Mesec 19. novembra donose vesti i mogućnosti vezane za finansije.

Budite mudri sa svojim troškovima, ali verujte da univerzum nagrađuje vaše napore i veru u sebe.

Rak – ostvarenje želja koje dolaze iz srca

Uprkos retrogradnom Merkuru, ovo je jedno od najboljih godišnjih doba za Rakove. Sreća i optimizam vas prate tokom celog perioda, a uticaj Jupitera donosi zlatnu priliku da postignete ono što najviše želite.

Kako sezona bude odmicala, osećaćete se sve sigurnije u sebe i svoje odluke.

Mlad Mesec u Škorpiji 19. novembra je idealan za postavljanje namera i ostvarivanje želja koje dolaze iz srca.

Na poslovnom planu, pred vama je produktivan mesec – Mars vam daje energiju i jasnu viziju, tako da možete lako da se istaknete i postignete konkretne rezultate.

Strelac – Univerzum otvara vrata uspeha

Za Strelce, sezona Škorpija donosi pravu srećnu prekretnicu i osećaj da je život konačno pun mogućnosti. Jupiter, vaša vladajuća planeta, jača vašu veru i otvara nova vrata, posebno oko 27. oktobra i 16. novembra.

Ako radite na projektu ili promeni, Supermesec u Biku 5. novembra može doneti značajan proboj. Mlad Mesec 19. novembra podstiče duhovni rast i introspekciju, dok Jupiterov retrogradni kretanje 11. novembra donosi vreme za usporavanje, razmišljanje i jačanje fokusa.

U svemu što radite, slušajte svoju intuiciju – ona ​​će vas voditi ka sreći.

(Krstarica/Sensa)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com