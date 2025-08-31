3 znaka danas ostavljaju tugu i teško breme iza sebe, planete im otvaraju dane sreće i boljeg života u budućnosti

Tri horoskopska znaka videće kraj tuge danas, 31. avgusta 2025. godine. Polumesec u Strelcu nam pokazuje da smo bukvalno na pola puta. Ovo se odnosi na to kako sada možemo da vidimo da smo previše vremena proveli poštujući tugu u našim životima. Takvo vreme je konačno došlo do kraja.

Olakšanje počinje da se pokazuje u danima poput ovog. 31. avgusta, tri horoskopska znaka će videti da je nada zaista nešto u šta svi možemo da verujemo.

Današnji mesec u Strelcu nas podstiče da započnemo novo poglavlje, znajući da ako verujemo da će sve uspeti, onda i hoće. Mnogo toga se oslanja na pravu nadu i, na svu sreću, 31. avgusta ćemo pronaći upravo to.

1. Lav

Možda trenutno prolaziš kroz fazu u svom životu gde ne možeš da prestaneš da razmišljaš o jednoj posebno tužnoj stvari. Čini se da jednostavno ne želi da te pusti. Ali ti si optimistična osoba i zaista veruješ da će i ovo proći.

31. avgust ti donosi Polumesec u Strelcu, a ovaj tranzit ti donosi viziju srećne, zdrave budućnosti, gde tuga samo povremeno dolazi u posetu. Sada si u stanju da vidiš da ti je sopstvena tuga već oduzela previše vremena i da je vreme da položiš taj mač.

2. Škorpija

Za Škorpije, ova lunarna faza se oseća kao dugo očekivani izdah. Držite se tuge za koju ste, duboko u sebi, znali i verovali da je ne možete nositi zauvek.

Polumesec u Strelcu vam omogućava da se rešite tog mračnog osećaja bez krivice ili kajanja. Učinili ste šta ste mogli i sada osećate u svom srcu da ste spremni da krenete napred. Dosta tuge; doživela je svoje vreme u centru pažnje.

31. avgust označava kraj meseca i kraj jedne faze, i zbog toga ste zahvalni. Postoji određena vrsta lakoće koja vam se daje do znanja i želite je više.

3. Strelac

Ako postoji ključna reč za vas na današnji dan, to je ljubaznost. Ovo je vrsta ljubaznosti koju morate početi da pokazujete sebi. Uložili ste vreme, a sada je vreme da se oslobodite. Mračni dani su prošli.

Tokom polumeseca u Strelcu 31. avgusta, shvatićete da više ne možete nositi ovaj teret. Ipak, prava lekcija ovde je da teret više ne želi da se nosi, prenosi YourTango.

