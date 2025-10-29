3 znaka danas ulaze u sezonu prosperiteta, novac i sve bolje prilike naviru im sa svih strana!

Bik, Devica i Škorpija ulaze od 29. oktobra u sezonu prosperiteta. Merkur je opozicija Uranu u sredu, i bolje prilike se pojavljuju niotkuda.

Merkur u opoziciji sa Uranom je tranzit iznenađenja, inovacije i iznenadnog otkrića. To je vrsta kosmičkog događaja koji potresa rutinu dovoljno da vidimo nešto što ranije nismo videli.

Na današnji dan, informacije se brzo kreću, i za ova tri horoskopska znaka, bolje prilike se pojavljuju niotkuda. Fleksibilnost je ključna, i ako možemo da se nosimo sa udarcima, završićemo na vrhu.

Tokom ovog tranzita Merkura i Urana, univerzum nas nagrađuje za prilagodljivost i prihvatanje. Sveže razmišljanje je ono što čini prosperitet vidljivim.

1. Bik – danas dobijate iznenadnu priliku

Merkur u opoziciji sa Uranom pokreće stvari u vašem finansijskom i profesionalnom životu, dragi Biče. Iako poremećaj može zvučati zastrašujuće, on će zapravo biti razlog za današnji proboj. 29. oktobra, iznenadna prilika će potpuno preusmeriti vaš put.

Pravi napredak dolazi kao rezultat koncentrisane energije, a fleksibilnost je ovde neophodna. Ne morate da odustanete od svojih planova. Samo treba da prilagodite svoj pristup i da uletite u sezonu prosperiteta. Mala promena može dovesti do velikih rezultata.

Za vas prosperitet počinje kada prestanete da insistirate da sve ide po vašem. Idite sa tokom i pustite da vas život iznenadi. Univerzumova verzija uspeha može se ispostaviti čak i boljom od vaše.

2. Devica – prilagodljivost je snaga, a ne kompromis

Promena vašeg uobičajenog ritma će uspeti danas. Srećom, Merkur u opoziciji sa Uranom je tu da vam pomogne da postignete tu vrstu pozitivnog poremećaja. 29. oktobra, promena vaše perspektive će vam pomoći da vidite novi put ka rastu i obilju.

Učite da je prilagodljivost snaga, a ne kompromis. Iako zaista prezirete kompromise, ne brinite. Sve će se odvijati po vašem, sve dok se oslobodite svake krutosti.

Kada se oslobodite potrebe za savršenstvom, sve će ponovo početi da se kreće, a to uključuje i sve finansijske stvari. Verujte svojim instinktima ako želite da stvari idu glatko i profitabilno. Menjajte se kada je potrebno i naći ćete se tačno tamo gde treba da budete.

3. Škorpija

Merkur u opoziciji sa Uranom budi vašu intuiciju. Ovaj tranzit će vas postaviti na pravi put ka zarađivanju više novca i donošenju ispravnih finansijskih odluka. Ono što sledi će se osećati i oslobađajuće i jače.

Na današnji dan, 29. oktobra, videćete koliko je jak ovaj tranzit Merkura i Urana jer podstiče preoblikovanje i novo razmišljanje. Što ste otvoreniji za nekonvencionalne ideje, brže se odvija vaš put sezonu prosperiteta. Ne bojte se poremećaja, jer tako počinje transformacija. Dobro je znati!

Univerzum vam pokazuje da izobilje favorizuje one koji se usude da ga postignu. Smeo izbor napravljen na današnji dan postaviće temelje za trajne nagrade. Gledate svo vreme u nagradu! Vreme je da napravite potez!.

(Krstarica/YourTango)

