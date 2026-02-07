3 znaka dobijaju nasledstvo: 2. polovina februara menja im sudbinu

Bikovi, Rakovi i Škorpije će tokom druge polovine februara dobijaju nasledstvo. Povišice na poslu, nove ljubavi i nasledstvo menja im sudbinu.

Druga polovina februara menja menja sudbinu ova tri znaka iz korena! Dobijaju nasledstvo ili neviđenu priliku za život bez kredita i rada.

Astrološke energije u februaru 2026, uključujući direktno kretanje Urana i emotivno snažnu novu lunaciju sredinom meseca, nagoveštavaju da će tri horoskopska znaka doživeti preokrete koji menjaju pravac događaja.

Bik – rešavate pitanja novca i stabilnosti

Bikovi će sredinom februara osetiti da se stvari ubrzano pomeraju. Posle perioda promišljanja i unutrašnjih dilema može doći šansa da se konačno reše pitanja koja dugo opterećuju vaš osećaj sigurnosti. Bez obzira da je reč o poslu, novcu ili stabilnosti doma.

Astrolozi ističu da pomračenje Sunca i pokrenuti planetarni tranziti otvaraju put ka novim prilikama koje se tiču porodičnih obaveza i materijalnih resursa.

Neki Bikovi dobijaju nasledstvo i to može biti konkretna prilika da dođe do napredovanja koje ste dugo čekali. Ovaj period vas tera da preispitate šta zaista želite i da se odlučnije pomerite prema tome. Vodite računa o ljubomornim pogledima, nisu svi bezazleni.

Rak – talas optimizma

Rakovi bi mogli da osete talas novog optimizma čim se planetarni uticaji stabilizuju u drugoj polovini februara.

Emocionalni fokus bi mogao da se prebaci sa starih rana na nove mogućnosti. Posebno one koje dolaze kroz prijateljstva, društvene mreže ili zajedničke projekte.

Za mnoge pripadnike ovog znaka ovo će biti period kada se otvaraju vrata koja su ranije bila zatvorena: nova saradnja, kreativne prilike ili pozivi koji vas podsećaju koliko je važno graditi mrežu podrške.

Iskoristite ovaj period da se povežete sa ljudima koji dele vaše vizije, jer upravo kroz druge može doći prilika koja menja perspektivu.

Škorpija – neočekivane šanse

Za Škorpije, druga polovina februara može biti vreme emotivnih preokreta i oslobađanja od starih obrazaca. Uran i drugi kosmički uticaji podstiču vas da razgovarate o važnim temama, da otvorite srce i stvorite dublju povezanost, ali i da otpustite ono što više ne služi vašem rastu.

Ovaj prelaz može otvoriti vrata neočekivanim šansama u ljubavi ili partnerskim odnosima, ali takođe i ličnoj slobodi. Ako ste dugo razmišljali o promeni pravca u životu, sada stiže signal da je vreme za hrabar korak napred.

