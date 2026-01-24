3 znaka doživljavaju sreću kakvu nisu osećali dugo, od 24. januara 2026. dolazi period blagostanja, sve im ide kao podmazano

Lav, Rak i Strelac od 24. januara imaće sreću koju nisu osećali dugo. Dolazi period blagostanja i konačno sve ide kao podmazano.

Od 24. januara 2026. godine, tri horoskopska znaka doživljavaju sreću koju nisu osećali dugo. Rastući polumesec u Ovnu nam pomaže da verujemo da možemo ostvariti svoje snove. Konačno sve kreće kao podmazano, dolazi period blagostanja.

U subotu počinjemo da mislimo da se ono što imamo na umu zaista može ostvariti. Ponovo smo srećni jer naše samopouzdanje počinje da donosi plodove. Energija Ovna pojačava entuzijazam, hrabrost i spremnost da sledimo instinkt. Podseća nas da radosti nije potrebna ničija dozvola.

24. januar označava početak perioda kada su zadovoljstvo, optimizam i obnova lakše dostupni ovim astrološkim znakovima. Ne treba nam opravdanje u subotu. To se jednostavno dešava prirodno kada pratimo ono što nas čini živima i autentičnim svojim.

1. Lav – smeh dolazi mnogo lakše

Sreću doživljavaš kada prestaneš da odlažeš ono u čemu uživaš. Zaista je tako jednostavno. Imaš samo jedan život za život i želiš da ga proživiš punim plućima. Tokom rastućeg polumeseca u Ovnu u subotu, osećaš da je vreme od suštinskog značaja i da radi u tvoju korist. To znači da moraš odmah da preuzmeš inicijativu i da stvari počnu da se dešavaju. Nema više čekanja ili preispitivanja, sve ide kao podmazano.

Ako želiš radost, onda moraš da prokrčiš put. Odjednom, to izgleda prilično lako. Ono što se menja tokom ovog lunarnog tranzita je tvoje raspoloženje. Smeh dolazi mnogo lakše i osećaš se lakše bez potrebe za razlogom. Kada poštuješ ono što te uzbuđuje, tvoje samopouzdanje sledi prirodno. Ova sreća je tvoja prava priroda, Lave. Neka sija! Vreme je.

2. Rak – imate pokretačku snagu

Rastući polumesec u Ovnu vas pokreće. 24. januara osećate se kao da imate pokretačku snagu i svrhu. Radost može koegzistirati sa odgovornošću, a vi ste taj koji će to dokazati. Ponosni ste na sebe što ste istupili u situaciji koja je nekada delovala zastrašujuće. Taj osećaj unutrašnje snage donosi sreću i pre nego što se osvestite, osećate se gotovo vrtoglavo.

Zaista ste se snašli u ovome, Rače. Potapšite se po ramenu, sve ide kao podmazano. Ova lunarna faza vas podstiče da slavite male stvari. Vaša lična hrabrost zaista zauzima centralno mesto ovog dana. Radost dolazi kada priznate koliko ste daleko stigli, a ne kada čekate da sve bude savršeno.

3. Strelac – prirodni optimizam se vraća

Rastući polumesec u Ovnu ponovo budi vaš osećaj za avanturu. 24. januara osećate se emocionalno nabijenim samom mogućnošću. Vaša sreća dolazi kroz kreativnost ili spontanu odluku koja se čini usklađenom sa onim ko ste sada.

Promenili ste se i želite da vaš svet odražava tu promenu. Ako osećate radost, onda sve oko vas poprima isti taj radosni ton. Sezona koja je pred vama podržava uživanje samo po sebi. Kada sebi dozvolite da se zabavite bez preteranog analiziranja ishoda, vaš prirodni optimizam se vraća. Ova radost je ekspanzivna i hrani vaš duh. Sreća je vaše prirodno stanje.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com