3 znaka horoskopa često seku granu na kojoj sede: Sami sebi su najveći neprijatelji na putu do sreće

Autodestruktivnost je ponašanje s kojim smo se susreli barem jednom u životu. Često smo okruženi toksičnim ljudima, ali nije retkost da imamo toksičan odnos prema samima sebi

Iako svi znamo da u pojedinim životnim situacijama napravimo lošu procenu i sami sebi „podmetnemo nogu“, ova tri horoskopska znaka to rade češće od ostalih.

1. Škorpija

Ovaj vodeni znak ne šteti samo sebi, već i ljudima u svom okruženju. Iako je misteriozna i puna ljubavi, zbog čega i privlači ljude, Škorpija ima naviku da bude posesivna i ljubomorna u svim odnosima.

Škorpija podsvesno zna da takvim ponašanjem gura voljene ljude od sebe, ali to je ipak jače od nje i ne može da se odupre porivu da napravi scenu zbog koje će svima, pa i njoj biti neprijatno.

2. Bik

Bikovi imaju sposobnost da oduševe sve prisutne kada se pojave. Oni su vrlo strastveni i znaju kako da ostave dobar utisak.

Međutim, često dopuštaju da ego postane veći njih, pa zbog toga narušavaju odnose sa ljudima, iako znaju će na kraju priče izvući deblji kraj.

3. Blizanci

Ovaj znak Zodijaka ima specifičnu energiju i uvek uspeva da je projektuje na druge. Međutim, iznutra stvari i nisu baš takve.

Stalno se bori s anksioznošću, nesigurnošću i nepoverenjem, i to utiče na dinamiku odnosa. Glavni problem je nemogućnost da se otvori drugima kada se radi o njihovim problemima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com