3 znaka horoskopa nikad vas neće izneveriti, kad jednom daju svoje poverenje, to je za ceo život!

Za neke znakove horoskopa prijateljstvo je svetinja. Njihova lojalnost i odanost znače da se uz njih uvijek može računati na iskrenost i podršku. Kad jednom nekome daju svoje povjerenje, rijetko ga ikada povuku.

Rak

Rakovi su prijatelji koji nikada ne okreću leđa. Njihova emotivna povezanost i briga čine ih ljudima kojima se uvek možeš obratiti. Uvek su spremni da pomognu, pa makar to bilo i na sopstvenu štetu.

Emotivno dubok i brižan, Rak tretira prijatelje kao porodicu i uvek su spremni da vas uteše i zaštite

Bik

Bikovi su pouzdani i stabilni. Kada se obavežu na prijateljstvo, oni ostaju uz tu osobu bez obzira na okolnosti. Njihova prisutnost daje osećaj sigurnosti.

Stabilan, veran i uvek tu kad zatreba. Bikovi su „stene“ u prijateljstvu, nikad ne traže dramu, već nude mir i sigurnost

Škorpija

Škorpije možda nisu uvek otvorene, ali kad nekoga puste u svoj krug, njihova lojalnost je bezuslovna. Oni štite svoje prijatelje jednako kao i sebe.

Intenzivno lojalna i intuitivna. Škorpije osećaju kad nešto nije u redu i ne boje se da uvek stanu u vašu odbranu.

Ovo su znakovi horoskopa koji ne beže kad stvari postanu teške, oni ostaju, slušaju, pomažu i čuvaju vaše tajne kao da su svoje. Ako imate prijatelja u nekom od ovih znakova, čuvajte ga kao zlato.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com