3 znaka horoskopa ulaze u novo životno poglavlje – od 27.10. do 2.11.2025. sve što dotaknu pretvaraju u zlato

Predstojeća nedelja donosi značajan zaokret za određene horoskopske znakove. Planete stvaraju povoljne uslove za promenu, napredak i oslobađanje od onoga što ih je dosad sputavalo. Ukoliko ste jedan od znakova predstavljenih u nastavku, možda vas očekuje novo poglavlje života. Spremite se na bolji osećaj u sebi i konkretnije promene.

Vodolija

Vodolije ulaze u period kada će društveni i profesionalni život dobiti dodatni impuls. Planete donose mogućnosti koje vas iznenađuju — prijateljska mreža se širi, ideje koje dugo oklevate izlaze na površinu, i imate priliku da ih pretočite u nešto konkretno. Iako mogući su početni stres ili nesigurnost, ovo je vreme kada se „stvari slažu“.

Strelac

Za Strelčeve je ova nedelja važna jer im omogućava da naprave korak napred — bilo u ljubavi, karijeri ili ličnom razvoju. Ključ je u iskrenoj komunikaciji i preuzimanju inicijative. Ako su dosad osećali da nešto stoji naspram njih, pomoć zvezda sada dolazi kako bi to izbila iz puta.

Bik

Bikovi će biti suočeni sa jednim manjim finansijskim ili emotivnim izazovom koji može pokrenuti promenu. Ipak, sa pravilnim izborima i pažnjom ka sitnicama – ovo je nedelja u kojoj se mogu stvoriti osnove za stabilniji period. Obratite pažnju na svoje budžete i nemojte ignorišu signale koje dobijate.

Kako da maksimalno iskoristite ovu priliku

Zapišite konkretan cilj koji želite da ostvarite – fokusiraćete energiju.

– fokusiraćete energiju. Budite iskreni prema sebi i drugima ; sada je pravo vreme za otvorene razgovore.

; sada je pravo vreme za otvorene razgovore. Pratite intuiciju – ideje koje naglo naiđu sada mogu imati veću težinu nego inače.

– ideje koje naglo naiđu sada mogu imati veću težinu nego inače. Ne žurite sa velikim odlukama – ako se pojave, analizirajte ih pre nego što delujete.

