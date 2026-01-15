3 znaka imaće čemu da se raduju, sve do kraja meseca sreće i novca imaće u izobilju

Bik, Vaga i Vodolija mogu da se raduju. Od 15. januara ulaze u fazu blagostanja, prosperiteta. Zaslužuju konačno život pun samopoštovanja.

U četvrtak shvatamo poentu i shvatamo da moramo nešto da uradimo u vezi sa svojim životima ako želimo da napredujemo. To je dovoljno lako, jer smo u ovoj fazi igre spremni za promene.

Za ove astrološke znake, sve se svodi na prilagođavanje i činjenje sledeće prave stvari za sebe. Stagnacija više nije deo dogovora. Ne moramo žuriti napred, ali moramo početi.

1. Bik – okanite se prošlosti i krenite dalje

Trigon Venere i Urana aktivira snažno unutrašnje saznanje za vas, Biče, posebno kada je reč o ličnim vrednostima i samopoštovanju. 15. januara primećujete da više niste zainteresovani za otpor. Možda se čak pitate zašto ste to uopšte uradili. Otvarate svoj um, i sada vidite da je jedina stvar koja vam je ranije stajala na putu bili vi sami. Više ne!

To je veliko saznanje i ono koje vas nasmeje i natera da želite nešto da uradite povodom toga. Ovo je vaš znak da se dešava rast. Vi ste jedan od znakova koji imaju mnogo čemu da se raduju, ali ako želite da postignete značajan napredak, onda je na vama da se otresete prošlosti i krenete dalje.

2. Vaga – ne odustajte, menjajte stvari

15. januar vam donosi važan emocionalni razvoj. Trigon Venere i Urana vam daje uvid u to kako se odnosite prema drugima, posebno u situacijama kada morate da pravite kompromise.

Ovaj tranzit vas usmerava na dinamiku odnosa. Omogućava vam da vidite gde ste nezadovoljni onim što imate. Niste spremni da odustanete, ali snažno osećate da se stvari moraju promeniti.

Pa, šta čekate? Vreme je da preuzmete uzde i započnete razgovor koji bi mogao dovesti do nečeg velikog. Potrebna je hrabrost da se počne, ali Venera i Uran vas guraju u tom pravcu. Idite po zlato.

Sve je dobro, i kada jednom počnete, videćete da imate toliko toga čemu da se radujete.

3. Vodolija – napravite napredne promene

Trigon Venere i Urana je veoma dobar za vas, a njegova energija 15. januara vas inspiriše da napravite neke prilično napredne promene. Vi ste jedinstveni i pomalo smeli. Ovaj tranzit podržava to i više od toga. Dakle, ako želite da malo pojačate stvari, onda se prepustite toku astrološke energije i učinite to.

Na kraju krajeva, vaš život zavisi od vas. Vi niste žrtva. Vi imate pravo glasa. Znajući to, u stanju ste da stvorite put za sebe koji vas dovodi u najkreativnije krugove.

Radite svoje stvari na svoj način. Imate toliko toga čemu se radujete.

(Krstarica/YourTango)

