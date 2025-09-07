3 znaka imaće danas sreću kakvu nisu imali godinama, svemir će ih bogato nagraditi

Danas, 7. septembra 2025. godine, tri horoskopska znaka doživljavaju sreću kakvu nisu imali godinama.
Nešto moćno budi u nama nedeljom, i sve je to pozitivno. Značajna astrološka energija nedelje ponovo nas povezuje sa autentičnošću, a naša dobrota odbija da ostane skrivena. Radost se vraća i tu je da ostane.
Oslobođeni smo stida i nismo raspoloženi za kompromise. Lilit predstavlja neukroćeno, dok nas čvorovi podsećaju na sudbinu. Kada su u trigonu, stvaraju prostor za oslobođenje i obnovu.
Radost pronalazimo prihvatajući nešto što smo davno ućutkali, umesto da se pretvaramo da smo neko drugi. Za tri horoskopska znaka, ovo je taj dan oslobođenja.
1. Blizanci
Nedelja za vas otvara carstvo komunikacije i samoizražavanja. Možda ćete se naći kako govorite istine koje ste dugo skrivali, i time ćete naići na radost. To je zaista vrtoglav osećaj.
Razgovori postaju oslobađajući umesto teretni, a veze se osećaju jače kada se usudite da budete iskreni. Pisanje, podučavanje ili jednostavno izgovaranje onoga što je bilo neizrečeno donosi vam osećaj dubokog oslobađanja.
Radost koju sada osećate dolazi od shvatanja da je vaš autentični glas vaš najmoćniji dar. Neka se čuje. Nemojte sada stati, pratite to samopouzdanje sve do vrha.
2. Devica
Današnja astrološka moć ima sposobnost da osvetli teme poput intimnosti i poverenja. Jednostavno niste raspoloženi da čujete „ne“ ovog dana, Device. 7. septembar vas stavlja na mapu, i to je radosno i oslobađajuće iskustvo.
Želite da progovorite i da budete saslušani. Povraćate svoju autonomiju i to je blažen osećaj. Kada jednom počnete, nema vas zaustavljanja, i to je u redu za vas.
Iskrenost prema sebi vas oslobađa i više ne osećate potrebu da se krijete iza bilo čijih očekivanja o tome šta ili ko ste. Vi ste sada čisto i autentično VI, i to su vrata ka izuzetnoj radosti.
3. Vodolija
7. septembra osetićete očajnu potrebu da se oslobodite rutine. Iako vam rutina dobro funkcioniše, ne možete a da se ne osećate zavedeno mogućnošću drugačijeg života. Da, stvari će se uskoro promeniti, i vi to volite.
Nedelja budi vašu želju da sledite nove puteve i isprobate stvari za koje nikada niste zamišljali da će biti ovako dobre za vas. Kao da ste potpuno nova osoba tokom ovog Lilit tranzita.
Ono što je zaista očigledno na današnji dan jeste da je vaša sloboda direktno povezana sa vašom radošću. A ono što vam donosi radost u ovom trenutku jeste širenje vaših horizonta i činjenje stvari od kojih ste se ranije sprečavali. Sada ste slobodni. Uživajte u svemu.
