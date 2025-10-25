3 znaka imaće veliki finansijski uspeh od 25. oktobra: Kupaće se u novcu, stižu nagrade!

Strelac, Vodolija i Ribe privlače veliki finansijski uspeh od 25. oktobra 2025. godine. Mesec raste u Strelcu u subotu i finansijske prilike počinju da se oblikuju, a njima i obistinjuju.

25. oktobra 2025. godine, tri horoskopska znaka privlače veliki finansijski uspeh. Rastući polumesec u Strelcu je poznat po tome što unosi optimizam u naše živote. Inspiriše samopouzdanje, hrabrost i verovanje u sopstvene sposobnosti. U Strelcu se energija širi i finansijske prilike počinju da se oblikuju.

U subotu se susreću samopouzdanje i akcija. Pokazuje nam se da će nam pozitivan stav pomešan sa stalnim trudom doneti uspeh koji želimo. Za tri horoskopska znaka, ovaj tranzit otvara vrata zasluženim nagradama na kojima smo više nego srećni da radimo. To je ono što ovaj rastući polumesec donosi: vidljive rezultate za one koji veruju u sebe.

1. Strelac – stvari konačno kreću u vašu korist

Rastući polumesec u vašem znaku donosi jasan osećaj obnovljenog pokreta. Osećate da se stvari konačno kreću u vašu korist, posebno kada su u pitanju novac i karijerni ciljevi. Tokom ovog lunarnog tranzita, vreme je pravo, a vaš optimizam pojačava svaku dobru priliku.

25. oktobra videćete dokaz da se vaši napori isplaćuju u obliku ugovora ili neke vrste novog dogovora. Osećaćete se motivisano i fokusirano, a to je idealna formula za kontinuirani napredak. Samo nastavite.

Subota vam donosi i inspiraciju i potvrdu. Finansijski uspeh se čini blizu jer jeste, a nećete stati dok ne stignete do vrha. Ostanite samouvereni. Nagrade vam stižu.

2. Vodolija – vaše ideje imaju vrednost

Ova lunacija Strelca budi vašu viziju za budućnost i pokazuje vam da vaše ideje imaju vrednost. Ponekad je to sve što vam je potrebno. Saznanje da zaista radite pravu stvar je moćno.

Vidite plodove strpljenja i pametnih odluka kako dolaze do izražaja sada tokom rastućeg polumeseca u Strelcu. 25. oktobra, nešto na čemu ste radili počeće da pokazuje pravo obećanje. Sada imate svoj znak i nameravate da izvučete maksimum iz njega.

Ovo je dan za napredak i širenje. Nastavite da verujete tim svojim instinktima i nastavite da ulažete u svoje ideje. Univerzum podržava vaše dugoročne ciljeve, a finansijski uspeh je deo tog obećanja.

3. Ribe – univerzum vas podržava

Bili ste strpljivi i sada stvari počinju da se menjaju finansijski, i to vas ispunjava nadom. Rastući polumesec u Strelcu jača vaše verovanje u sebe i pomaže vam da prepoznate prilike koje su vam se nekada činile nedostižnim.

25. oktobra ćete primetiti promenu u načinu na koji pristupate celoj ideji novca. Kao da sada imate više samopouzdanja i manje brige. Univerzum odražava vaš stav i pruža vam više prilika. To je Zakon privlačnosti.

Tokom ove lunacije Strelca, učite da izobilje raste kada se držite toga i idete do kraja. Nastavite da negujete ono što funkcioniše, jer je ovo početak veoma obećavajućeg ciklusa.

(Krstarica/YourTango)

