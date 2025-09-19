3 znaka iznenada će se obogatiti do 25. septembra, stižu im velike pare, možda i od igara na sreću

Izuzetno povoljne astrološke prognoze za ova 3 znaka do 25. septembra, Strelčevi, Bikovi i Lavovi imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću. Oni će imati posebnu naklonost zvezda kada su igre na sreću u pitanju.

Jupiter i Venera, planete koje donose šansu i radost, ulaze u skladne aspekte sa ličnim planetama određenih znakova, pa upravo oni mogu da očekuju iznenadne dobitke ili povoljne okolnosti.

Bik

U ovom periodu Bikovima se otvaraju prilike kroz podršku Jupitera iz Raka koji donosi neočekivane finansijske dobitke. Intuicija im je jaka, a osećaj za pravi trenutak posebno izražen, pa bi bilo dobro da iskoriste priliku i okušaju sreću.

Lav

Lavovima Venera i Sunce donose talas pozitivne energije i mogućnost da budu primećeni i nagrađeni. U igrama na sreću sreća je na njihovoj strani, pa i manja ulaganja mogu da im donesu više nego što očekuju.

Strelac

Za Strelčeve je ovo period kada ih vodi osećaj avanture i verovanja u dobru sreću. Jupiter, njihov vladar, pomaže im da budu na pravom mestu u pravo vreme. Iznenadni dobitak ili nagrada može da im ulepša kraj septembra.

(Informer.rs)

