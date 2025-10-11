3 znaka kineskog horoskopa imaće neverovatnu sreću, privlače sreću i značajan novac i bogatstvo tokom cele naredne nedelje!

Koza, Zmaj i Zmija su tri kineska horoskopska znaka koji privlače obilje i sreću tokom cele nedelje od 13. do 19. oktobra 2025. godine

Ciklus pročišćenja se odvija ove nedelje tokom najtežih dana. Tri životinjska znaka će ukloniti emocije koje ih sprečavaju da vide dobro u sebi. Loše navike nestaju, ali i negativno razmišljanje.

Trijada moćnih energija formirana 14., 15. i 17. oktobra, trianguliše vatru, vatru i zemlju. Na dan opasnosti (15. oktobar), otkrivate šta treba da izbegavate. Tokom dana uništenja (14. oktobar), shvatate šta treba da uklonite, a na dan prijema (17. oktobar), šta treba da pustite u svoj život.

Obrazac zemlje koji hrani vatru pomaže da se manifestuje ono što vreme, siromaštvo, problemi ili nedaće ne mogu uništiti. To je najvažniji i osnovni resurs od svih.

Dragulj koji pritisak proizvodi pre nego što se nedelja završi je mudrost. Ništa ne može da pobedi moć rasuđivanja u donošenju ispravnih odluka, a to privlači obilje i sreću u živote ovih kineskih horoskopskih znakova ove nedelje.

1. Koza – imate otvoren um i duh

Ove nedelje, vaš otvoreni um i duh su ono što vam pomaže da privučete značajno obilje kada je u pitanju mudrost. Vidite dobro u drugima i usmeravate svoju energiju da promovišete dobru volju i najviše dobro za sve.

Nosite svetle boje poput breskve, boje slonovače ili prljavo bele 17. oktobra, da biste se podsetili da ste u stanju oporavka i da vam je potrebno vreme za duhovnu i mentalnu obnovu. Želećete da ostanete oprezni kada komunicirate sa životinjskim znakom Bivola. Njihov previše odlučan pristup može vas navesti da pomislite da je vaša autonomija lišena ili dovedena u pitanje.

Da biste uklonili sve negativne emocionalne blokade za privlačenje obilja, koristite tehniku feng šuija sa svećama, gde palite sveću pored novčića ili činije sa pirinčem. U petak, na Dan primanja Zemljane Koze (Ji Wei jǐ wèi), zahvalite se na onome što imate i na onome što ćete ubrati u budućnosti. Odmah ćete se osećati kao da ste u izobilju.

Provođenje vremena sa životinjskim znakom Konja može ubrzati obilje i pomoći vam da stvorite pravu atmosferu za prosperitet ove nedelje.

2. Zmaj – sreća vam se poboljšava kad radite

Ove nedelje ćete privući značajno obilje u skladu sa prostorom koji ste stvorili u svom ličnom životu. Možda ćete morati da se oslobodite situacije ili veze sa kojom znate da ste energetski nekompatibilni. Dozvoljavanje da se ono što ne funkcioniše završi stvara prostor za ono što će se završiti.

Možda ćete primetiti da vam se sreća poboljšava kada radite, provodite vreme ili se družite sa životinjskim znakom Petla, što vam pomaže da ostanete bistrih misli. Životinjskim znakovima Psa, uprkos svojoj lojalnosti, nedostajaće vi predvidljivost koju vi imate, posebno ako već znate da je ta osoba odlučna da održi status kvo.

Nosite duboku, tamnocrvenu odeću da biste se podsetili da žar unutrašnjeg samopouzdanja dolazi iz moći stvaranja promena čak i kada niste sigurni da je bolji ishod na pomolu. Uklonite negativnu mentalnu energiju, posebno 14. oktobra, Dan uništenja Vatrenog Zmaja Bing Čen bǐng chén. Zapalite lovorov list i recite sebi da će vam ono što vam je potrebno doći u svoje vreme.

3. Zmija – prolazite mnoge nebeske testova

Ove nedelje ćete privući značajno obilje u svoj život kada vežbate svoju izoštrenu svest. Katalizator vašeg srećnog kraja ove nedelje biće dan kada ćete osećati da morate da gazite lagano kako biste izbegli bilo kakvu opasnost.

Tračevi, finansijski gubici ili povređena osećanja su verovatni u sredu, Dan opasnosti od vatrene zmije Ding Si dīng sì. Vatra pročišćava vaše srce tako da sve što vas sputava izlazi na površinu da biste to uklonili iz svog života ove nedelje. Moraćete biti oprezni, jer neki ljudi, možda Svinja, mogu imati skrivene motive koji nisu bili očigledni u prošlosti, ali vam kasnije mogu postati jasniji.

Proći ćete mnoge nebeske testove, i sledeće što znate je da ćete biti u poziciji gde intuicija otkriva koliko ste bogati i puni mudrosti zbog teškoća. Obožavaoci će biti u izobilju! Majmun u znaku životinje će vam pomoći da vidite kako da profitirate iz štetnih situacija. Nosite smaragdno zelenu boju da biste uravnotežili vrućinu ove nedelje. Probajte malo feng šuija. Stavite malu posudu sa vodom blizu kreveta ili radnog prostora kako biste odbili negativnu energiju.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com