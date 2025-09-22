3 znaka kineskog horoskopa imaće savršenu sedmicu za iznenadni novčani dobitak, privlače značajno obilje ove nedelje!

Tri kineska horoskopska znaka privlače značajno obilje i sreću u nedelji od 22. do 28. septembra 2025. godine.

Ove nedelje postoji nekoliko dana koji su idealni za saradnju sa drugima:

Ponedeljak , 22. septembar, je savršen za primanje stvari koje su vam potrebne.

, 22. septembar, je savršen za primanje stvari koje su vam potrebne. Četvrtak , 25. septembar, je idealan dan da nastavite tamo gde ste stali na projektima koje ste započeli, ali nikada niste završili.

, 25. septembar, je idealan dan da nastavite tamo gde ste stali na projektima koje ste započeli, ali nikada niste završili. Najbolji dan za obavljanje poslova i završetak zadataka koji će budućnost postaviti na pravi put je subota, 27. septembar.

Večere i društveni događaji doneće obilje i sreću tokom celog meseca. Evo šta još čeka tri kineska horoskopska znaka počev od ponedeljka.

1. Konj: Novi početak

Ove nedelje ćete privući značajno izobilje i sreću kroz novi početak. Prilika ili neka novčana nagrada će vam se pojaviti. Mogli biste potpisati ugovor, dobiti ponudu za posao ili biti zamoljeni da učestvujete u projektu od kojeg ćete na kraju imati koristi.

Budite spremni da pregovarate o plaćanju za svoje vreme; nemojte raditi besplatno, čak ni ako je to za člana porodice ili prijatelja.

Počev od ove nedelje, ali posebno u ponedeljak, 22. septembra, vaša nezavisna priroda je prednost. Možda ćete otkriti da vam samostalni rad pomaže da postignete nekoliko prekretnica ili ličnih ciljeva koje ste postavili za ovaj mesec. Budite otvoreni za nove mogućnosti i upoznavanje novih ljudi.

Vaše najsrećnije interakcije će se dogoditi sa znacima Tigra ili Ovce. Nosite zeleno da biste privukli pozitivnu energiju i podigli svoje samopouzdanje.

2. Petao: Proračunate akcije

Vaša sposobnost da obratite pažnju na detalje pomaže vam da pronađete rešenja i stvorite mogućnosti. Ove nedelje ćete privući značajno izobilje i sreću kroz proračunate akcije, najverovatnije u vašim poslovnim poduhvatima. Vaša ukupna radna etika će vam pružiti solidnu reputaciju kod drugih.

Privući ćete izobilje kroz saradnju i steći sreću preko investitora ili intelektualnih savetnika. Najviše uspeha ćete imati u četvrtak, 25. septembra.

Vaše najsrećnije interakcije će se dogoditi sa znacima Vola ili Zmije. Nosite braon za zaštitu i jačanje uma.

3. Svinja: Ljubazno sa drugima

Ove nedelje ćete želeti da iskoristite svoju intuitivnu energiju. Održavanje blagog i ljubaznog duha prema drugima pomoći će vam da privučete sreću i izobilje. Možda ćete otkriti skriveni resurs za koji niste znali da vam je dostupan.

Subota, 27. septembar, je dan posvećen Zemlji Dži Hai (jǐ hài). Iskoristite ovaj dan za vežbe utemeljenja i pažljivo razmišljanje o prošlosti kako biste postavili buduće ciljeve za sledeći mesec.

Vaše najsrećnije interakcije će se dogoditi sa znacima Koze ili Zeca. Nosite crno za zaštitu i poboljšanje protoka energije, prenosi YourTango.

