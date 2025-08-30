3 znaka kineskog horoskopa zapljusnuće neočekivana sreća od 1. septembra, kineski astrolozi im napokon predviđaju bolje dane

Zaigrajte život po njegovim pravilima i iskoristite ono što vam se dogodilo u svoju korist, savetuje vam kineski horoskop za narednu nedelju.

Od 1. do 7. septembra 2025. sreća konačno stiže za ova 3 znaka kineskog horoskopa. Iako će ovo će biti prilično teška nedelja za sve kineske znake, ova tri će otkriti koliko su srećni kada neke stvari izmaknu kontroli, a život ipak krene nabolje.

Neki teoretičari sreće nazivaju sreću samoispunjavajućim proročanstvom. Sreća je nešto što možete pokušati da stvorite, ali ne funkcioniše uvek tako. Sreća ima veze sa vašom karmom i sudbinom, i radi se o slučajnosti i posledicama, ali i o iskorišćavanju prilika.

Ovo je celokupno iskustvo tri znaka u kineskoj astrologiji na početku meseca.

1. Pas

Naredne nedelje, sreća vam stiže u obliku dobrih, kvalitetnih prijateljstava i ljudi koji razumeju vrednost lojalnosti i poverenja. Kao životinjski znak Psa, ovogodišnji dan Jia Xu jiǎ xū vam pomaže da učvrstite svoje odnose i potvrdite svoju ulogu u životu. Poznati ste po svojoj podržavajućoj prirodi. Volite da vidite druge ljude kako pobeđuju, pa čak i kada ste takmičarski nastrojeni, to je sa ciljem da druge podignete, a ne da ih spustite, kako biste ostali u vođstvu.

Sreća vam stiže 2. septembra, jer ste osoba kojoj ljudi veruju. Upravo taj vaš način razmišljanja vam pomaže da doživite sreću ove nedelje.

Stekli ste prijateljstva sa ljudima koji su vaši veliki obožavaoci. Oni slušaju vaše savete jer znaju da ste proverili iskustvo, tako da je vaša podrška važna. Ljudi razumeju da vam se može verovati jer brinete o drugima. Poverenje je ključ uspeha i u poslu i u životu.

2. Pacov

Nikada ne potcenjujte moć inteligencije kada je u pitanju pomoć u privlačenju sreće. Kada sreća uđe u vaš život, otkrićete da je način na koji razmišljate ono što stvara prostor da se nešto dobro desi 4. septembra.

Briljantnost privlači ljude kojima je potrebno rešenje problema. Ljudi cene kada mogu da kažu svoje najteže trenutke nekome ko se probija kroz buku života i zna šta da radi. Ti si rešavač problema.

Sreća vam stiže ove nedelje jer ste stvorili temelj za njeno sletanje. Ne dozvolite da vas stabilnost zavara da pomislite da nema više šta da se nauči ili da ste postigli sve što ste želeli u životu. Ostanite verni svojim snovima i držite svoje ciljeve na vidiku.

3. Vo

Vaša sreća stiže ove nedelje zbog stvari na koje odlučite da se ne fokusirate i koliko dobro upravljate svojim vremenom. Strpljenje je vaša najjača osobina. Iako se možete osećati u iskušenju da se povučete kada vam se čini da su vaši planovi zastali, doći će trenutak 5. septembra kada ćete shvatiti da je puštanje stvari da se dešavaju organski bolji način.

Neverovatno je kako jedna jedina odluka može pomoći da vaš život krene u novom i boljem pravcu. Tamo gde biste osećali strah ili brigu, vi se opuštate i ulazite u carstvo vere i samopouzdanja. Verujete da vas univerzum čuva leđa i vidite kako se životni ciklus obično vraća u krug kada to ne očekujete.

Vaša iskrenost prema sebi i drugima privlačna je zakonima sreće, i zato ona dolazi zato što znate gde se nalazite. Pokrenućete stvari brzo, osećajući kada je pravo vreme.

(Your Tango)

