3 znaka kineskog horoskopa naredne nedelje zapljusnuće talas neverovatnog uspeha i sreće u ljubavi i životu. Ceo život čekaju ovakve prilike!

Petao, Pas i Pacov privlače sreću i ljubav cele nedelje od 6. do 12. oktobra 2025. godine.

Ako je ikada postojalo vreme da se ono što želite desi, ovo bi bio taj trenutak. Supermesec žetve će se dogoditi 6. oktobra, što znači da su sudbonosni završeci i počeci osnaženi Mesecom. Ubrzo nakon punog Meseca, imaćete priliku da uklonite prepreke za ono što želite da privučete 9. oktobra i započnete novo putovanje koje vas vodi ka privlačenju sreće i ljubavi 10. oktobra.

Intenzivne energije astrologije ove nedelje mogu dovesti do raskida koji podstiče bliskost tokom narednih šest meseci, sa nekim novim ili partnerom gde se stvari na kraju sredile. Gubitak posla bi mogao da otvori put novoj karijeri ili da intimnije otkrijete svoje potrebe, kako biste mogli bez straha da sledite svoje srce.

Evo šta još čeka tri kineska znaka koja su najsrećnija u ljubavi i životu cele nedelje.

1. Petao (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Imaćete mnogo drugačije iskustvo od ostalih životinjskih znakova ove nedelje. Tamo gde se drugi opraštaju od prošlosti, vi možda intimnije i dublje uronite u svoje korene da biste ih uspostavili. Možda ćete osetiti da vam je potrebno zatvaranje tokom ovogodišnjeg Super Meseca u vreme žetve 6. oktobra, ostavljajući 8. oktobar unutar trodnevnog prozora lunarne moći. Vaš način razmišljanja i sva lažna uverenja o novom početku, što često uključuje prekidanje veza sa ljudima koje volite, ali se ne slažete uvek.

Vaš najsrećniji dan je Dan uspostavljanja Zemljanog Petla, 7. oktobar, kada ćete početi da radite na projektu ili vezi kako biste je izgradili u ono što želite da bude u budućnosti. Budite fleksibilni sa vremenom, jer može doći do značajnih promena tokom punog Meseca. Način na koji se nosite sa stresom povećaće vaš kredibilitet i negovati poverenje sa drugima.

Ako želite da produbite vezu ili upoznate nekoga ko je ozbiljan u vezi braka ili obaveza, izbegavajte sve što je suprotno, poput avanture ili flerta bez namere. Radite stvari koje naglašavaju integritet, želju za visokim standardima i emocionalnu i mentalnu čistotu. Ponašajte se iskreno i disciplinovano.

2. Pas (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Privući ćete obilje, sreću i ljubav cele nedelje. Obratite posebnu pažnju na Dan uspostavljanja Metalnog Psa 8. oktobra, jer ćete na ovaj datum želeti da postavite čvrst temelj za svoju budućnost.

Ove nedelje se dešava pun Mesec, tako da se mogu očekivati kašnjenja u ostvarivanju vaših snova jer morate da se oslobodite nečega da bi stvari funkcionisale. Budite strpljivi. Morate ciljati na dugoročnu igru i manje brinuti o kratkoročnim dobicima. Gubitak vremena sada će vas nadoknaditi u budućnosti, posebno kada je u pitanju pronalaženje osobe koju želite da volite celog života.

Kada je u pitanju ljubav, želećete da budete pronicljivi. Metal će vam pomoći da probijete iluzije koje zamagljuju jasnoću i otežavaju vam da vidite šta je stvarno. Ove nedelje ćete snažnije osećati lojalnost u svemu, ali posebno u ljubavi. Želećete da čuvate svoje vreme i osećanja, izbegavajući da dozvolite nekome ko vam je blizak i koga ne poznajete dobro dok ne prođe malo više vremena. Fokusirajte se na iskrenost u komunikaciji sa drugima. Dozvolite sebi da transparentno delite svoje ideje i misli. Ovo je nedelja u kojoj vas osećanja vode više od postupaka; istražite šta vaša pokušavaju da kažu.

3. Pacov (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Ove nedelje ćete privući sreću i ljubav, ali ono što želite neće se dogoditi bez pažljivog planiranja i promišljanja. Moraćete biti dosledni u usmeravanju svoje energije ka cilju ili snu. Nećete želeti da dozvolite da vas odugovlačenje ili strah spreče da uradite ono što znate da treba da uradite. Obratite posebnu pažnju na petak, 10. oktobar, ceo dan vodenog pacova u znaku Ren Zi. Ovaj dan ćete želeti da rezervišete za završetak zadataka koje treba obaviti.

Zapišite svoje ciljeve na papir. Da li želite da budete sami i putujete po svetu, ili biste radije upoznali nekoga, skrasili se i venčali, a kasnije imali decu?

Da li želite da privučete poslovnu priliku ili poslovno partnerstvo? Zatvorite nekoliko vrata koja uključuju posao ili situacije koje vam crpe energiju 9. oktobra, koje vas sprečavaju da radite ono što želite i počnite da razmišljate o budućnosti.

Da li imate dugoročni plan? Ako ne, pokušajte da ga sastavite ove nedelje, tačnije u oktobru ili 8. oktobru. Imaćete neverovatnu sreću u petak, 10. oktobra, koji će biti pun dana. Život će vam biti zauzet, ali ćete moći dobro da ga upravljate zahvaljujući svojoj upornoj ličnosti. Dovedite projekte do kraja; uključite se u aktivnosti koje vas stavljaju na mesta gde možete upoznati ljude i negovati odnose, prenosi YourTango.

