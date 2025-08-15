3 znaka koja do kraja avgusta očekuju sudbinski susreti: Evo kome stiže novac, a kome velika ljubav

Raspored planeta na nebu poručuje da će druga polovina avgusta, kako astrolozi tvrde, biti posebno srećna za neke pripadnike horoskopskih znakova.

Poznavaoci nebeskih prilika tvrde da su tri znaka miljenici sudbine ovog leta. Nekima od njih sreća će se osmehnuti na polju prijateljstva, drugima na polju ljubavi, a trećima na polju finansija i karijere.

1. Devica

Ukoliko ste zapali u krizu prethodnih meseci i čini vam se da su vam sve lađe potonule, glavu gore, jer će vam jedan susret promeniti život.

U drugoj polovini avgusta čeka vas prijatan sastanak sa starim prijateljem koji dolazi iz daljine i koji će vam pomoći da rešite neke nastale finansijske probleme. Ujedno, ponudiće vam mogućnost i da zajedno započnete novi biznis koji bi, na duge staze, mogao da vas učini bogatašem.

2. Vaga

Za Vage u poslednjem mesecu leta stiže neočekivan glas, a neko od rođaka doneće vam vest o nasledstvu. Moguće je da ćete dobiti i nešto novca i nekretninu.

Vama će se do kraja ovog meseca sreća osmehivati kada su u pitanju neočekivani dobici i neočekivani susreti.

Jedan od takvih susreta mogao bi u vaš život da donese i fatalnu ljubav.

3. Vodolija

Ovog avgusta deca budućnosti biće miljenici sudbine, bar kada je njihov emotivni život u pitanju.

Njihov sudbinsku susret odnosi se na ljubav. Vodolije će pred kraj ovog leta sresti nekog starog prijatelja koji im je zapravo i više od toga.

Shvatiće da među njima godinama tinja iskra ljubavi, koja će se ovog avgusta rasplamsati.

To je za njih nekako i logično, ali i fatalno, jer oni pre ljubavi traže prijateljstvo.

Ali ovog puta kockice će se poklopiti i oni bi mogli konačno da nađu emotivni mir i razumevanje, ali i partnera za “do kraja života”.

