3 znaka koja su najgori prijatelji: Oni nisu sposobni za iskrena drugarstva

Na njihovu odanost i pomoć nikada ne računajte

Neki horoskopski znakovi uspešno neguju svoja prijateljstva, ali drugima je to problematično. U astrologiji se za naredne znakove smatra da su najgori prijatelji.

Vodolija

Vodolije su previše posvećene sebi da bi imali vremena za druge. Oni su sebična vrsta prijatelja koji ne mari mnogo za druge.

Znaju biti prilično suzdržani i egoistični, što posebno dolazi do izražaja kad im se obratite za podršku ili savet.

Tada bi vas mogli šokirati njihova hladnoća i nedostatak empatije.

Blizanci

Blizanci su poznati po dvoličnosti, a ta njihova osobina dolazi do punog izražaja u prijateljstvima.

Iako vole ljude, jedna njihova strana uvek je skeptična i pomalo negativno nastrojena prema prijateljstvima.

Previše su površni i neodgovorni da bi bili uz osobu kojoj je potrebna pomoć.

Retko ostaju dovoljno dugo uz nekoga da uspostave blizak odnos.

Devica

Device su distancirane i ne vole da se vezuju.

Iako su uslužne i žele biti korisne, pomoći će samo kad su za to raspoložene.

Prilično su sebične i komplikovane, pa s njima nije lako biti prijatelj.

Često znaju biti zlobne i kritične, posebno ako nisu zadovoljne svojim životom. Tada se istresaju na prijatelje za koje veruju da su srećniji od njih.

