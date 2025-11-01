3 znaka konačno dobijaju šta zaslužuju, novembar donosi kraj mukama i početak ere slatkog života

Kraj mukotrpne ere donosi im jasnoću, uspeh i ono najvažnije – osećaj da su konačno gospodar sopstvene sudbine i finansijski uspeh i stabilnost.

Novembar 2025. donosi završetak jedne duge, iscrpljujuće faze — poslednje iskušenje pred veliki preokret. Dok se Saturn polako priprema da napusti Ribe, a Mars i Merkur prolaze kroz vatrenog Strelca, Univerzum otvara vrata onima koji su naučili da ne odustaju.

Ovo nije mesec za maštanje — ovo je mesec za konkretne rezultate.

Energija planeta sada se pretvara u materijalnu stvarnost: ono što ste ranije gubili, sada se vraća višestruko. Tri znaka posebno će osetiti kako im se finansijska slika menja iz korena.

Oni koji su od 2023. ulagali trud bez vidljivih rezultata, sada ulaze u fazu nagrade — Saturn, Mars i Venera stvaraju savez stabilnosti i prilika.

Dok mnogi ulaze u zimu s osećanjem umora, ova tri znaka počinju da žive novo poglavlje obilja.

Škorpija

Škorpije, u novembru 2025. privlačite finansijski uspeh. Ne plašite se da idete ka onome što želite. Vaše finansije biće glavni fokus, ali takođe ćete napraviti velike korake ka povećanju bogatstva.

U vaš život ulazi mnogo energije Strelca, koji vlada vašim finansijama. Mars ulazi u Strelca u utorak, 4. novembra, usmeravajući vas ka akcijama koje mogu da povećaju vaše prihode.

Mars u Strelcu fokusiran je na poteze i odluke koje donose finansijsku korist, uključujući investicije, nekretnine, ili aspekte karijere.

Mars u Strelcu je samo prvi korak i poslužiće kao podsticaj da preuzmete kontrolu nad finansijama pre nego što Merkur stane za retrogradni hod u Strelcu u nedelju, 9. novembra.

Merkur će biti retrogradan u Strelcu do utorka, 18. novembra, što vam daje vreme da razmislite o prošlim odlukama i prilikama.

Sve vodi ka početku sezone Strelca u petak, 21. novembra, kada ćete konačno moći da preduzmete akciju.

Ovo nije vreme za pasivne prihode, ili samo postavljanje namera. Vaša je odgovornost da preuzmete kontrolu nad finansijskim uspehom i konačno ga ostvarite.

Vaga

Vage, privlačite finansijski uspeh u novembru 2025, pa budite pažljivi u šta ulažete.

Vi ste ljubazan i darežljiv znak, što često znači da brinete o drugima, iako to nije bila vaša prvobitna namera. Biti velikodušan sa finansijama može da donese veće obilje, ali važno je da niko ne iskoristi vašu dobrotu.

Venera ulazi u Škorpiju u četvrtak, 6. novembra, donoseći dodatnu finansijsku obilnost. Ovo može da bude period neočekivanih finansijskih poklona ili bonusa.

Ipak, postoji i rizik da postanete nemarni sa troškovima. Kako Merkur retrogradno ulazi u Škorpiju od utorka, 18. novembra, do subote, 29. novembra, imaćete priliku da pregledate svoje troškove.

To će osigurati da niko ne iskorišćava vašu velikodušnost i da ono u šta ulažete, zaista ide u vaš dugoročni finansijski interes.

Vodolija

Vodolije, kraj je jedne ere, a vi privlačite finansijski uspeh u novembru 2025. Kraj ere se često smatra negativnim događajem, ali za vas predstavlja pozitivan i trajan pomak u finansijskom statusu.

Od 2023. Saturn polako prolazi kroz Ribe, koje vladaju vašim finansijama i osećajem lične vrednosti. Iako je Saturn ranije ove godine ušao u Ovna tokom retrogradnog hoda, vratio se u Ribe u septembru.

Saturn je prešao u direktan hod u Ribama u četvrtak, 27. novembra, pa do 13. februara 2026, ulazite u poslednju fazu Saturna u Ribama, koja će vam pomoći da postignete finansijsku stabilnost i nezavisnost za koju ste radili.

Saturn može da bude izazovna planeta, posebno jer nagrade daje tek na kraju ciklusa u jednom znaku Zodijaka.

Očekivalo se da još od 2023. budete posvećeni i radni, ali rezultati nisu bili vidljivi. Sve se menja kada Saturn stane u direktan hod, ne samo da ćete početi da vidite nagrade, već ćete dobiti prilike da zauvek promenite svoje finansijsko stanje.

(Krstarica/Mondo.rs)

