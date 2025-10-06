3 znaka konačno izlaze iz kolotečine i gliba u kojem su zaglavljeni duže vreme, Univerzum im vraća energiju!

6. oktobra 2025. Ovan, Vodolija i Ribe konačno počinju da izlaze iz kolotečine u kojoj su zaglavljeni.
Pun Mesec u Ovnu nas gura napred, pružajući talas energije koji otvara put napretku. Namere koje smo postavili u prošlosti sada počinju da pokazuju rezultate.
Ponedeljak služi kao podsetnik da ako se dovoljno koncentrišemo, možemo pomerati planine. Naše želje i molitve nisu prazne. Univerzum nas čuje i vraća nam našu energiju.
Univerzum danas nagrađuje trud. Sve gadne prepreke koje su nam stajale na putu nestale su. Pun Mesec pokazuje ovim znakovima gde je rast moguć i podstiče trenutnu akciju. Sve se isplati na duži rok.
1. Ovan – osećaćete se kao da imate sve
Ovo je dan velike odlučnosti za vas i dovešće do zvezdanog napretka i osećaja intenzivnog postignuća. Šta više možete tražiti? Ambiciozni ste i pametni, a 6. oktobra ćete se osećati kao da imate sve.
Danas osećaćete se kao da je univerzum tu sa vama. Čini se da vam donosi sve prilike koje su vam potrebne da biste unapredili svoje uspešne planove.
Ništa ne ostaje na jednom mestu za vas ovog dana i u ovom slučaju, to je dobra stvar. Trenutno vam je potrebna ta brza energija, jer će vas držati pod naponom da biste mogli da uradite sve što želite.
2. Vodolija – delujete sa samopouzdanjem
6. oktobra ćete primetiti da nešto što ste planirali ili na čemu ste radili iznenada dobija na brzini. Proboj na ovaj dan vam pomaže da vidite koliko ste daleko stigli.
Univerzum vas podstiče da delujete sa samopouzdanjem, a možda čak i sa malo hrabrosti. Energija Ovna je, naravno, odgovorna za to. Mali koraci se pretvaraju u velika dostignuća kada delujete hrabro.
Ovaj napredak nije samo spoljašnji, jer ćete primetiti kako se čini da se i vaša perspektiva menja. Kretanje napred je moguće kada ostanete verni svojoj viziji, a to ste vi, Vodolije. Autentični i verni sebi.
3. Ribe – dobijate energiju i inspiraciju
Ako ste se iz nekog razloga osećali iscrpljeno ili neinspirisano, onda ćete otkriti da se tokom punog Meseca u Ovnu 6. oktobra stvari menjaju, ili bolje rečeno, vi se menjate.
Energija vas pokreće ovog dana, a to vam omogućava da se suočite sa izazovima za koje ste oduvek znali da možete da ih pobedite, ali ste se osećali previše lenjo da se uopšte upustite u njih.
Ovo je prvi korak od mnogih koji će na kraju postati vaše uspešno putovanje. Zašto gubiti vreme na kajanje kada ste puni energije i spremni da krenete odmah?
(Krstarica/YourTango)
