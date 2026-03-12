3 znaka kupaće se u parama naredne nedelje, naučene lekcije donose im neviđen finansijski uspeh

Sa retrogradnim Merkurom u martu morali ste biti strpljivi. Ali ova 3 znaka kupaće se u novcu. To su Ribe, Blizanci i Vodolija.

3 znaka kupaće se u parama naredne nedelje. Privlače neverovatan finansijski uspeh tokom cele nedelje, od 16. do 22. marta 2026., kada je mnogo bolje sačekati i biti praktičan sa svojim finansijama nego doneti odluku zbog koje ćete kasnije zažaliti.

Sa retrogradnim Merkurom tokom većeg dela marta, morali ste biti strpljivi. Međutim, sa Merkurom koji je stacioniran direktno u petak, 20. marta, vreme je da počnete da gledate unapred. Prihvatite lekcije koje vas je ovaj period naučio i počnite da strateški razmišljate o tome kako da napredujete ka finansijskoj nezavisnosti.

Direktni Merkur donosi zeleno svetlo za nove početke u vašim finansijama, a da stvari budu još bolje, sezona Ovnova počinje istog dana. Ovaj vatreni znak je sve u vezi sa zamahom napred i hrabrošću. Ovo donosi smelu energiju sa kojom možete pristupiti svojim finansijama. Savršeno vreme da preuzmete novi posao ili da sprovedete svoje investicione planove. Sve kroz šta ste prošli vas je pripremilo za ono što sada možete pokrenuti. Ova 3 znaka kupaće se u novcu cele naredne nedelje.

1. Vodolija – jasno vidite šta da radite

Kako se mlad Mesec u Ribama pojavljuje 18. marta, počinje nova era u vašem finansijskom životu, Vodolije. Ovo je prvi mlad Mesec u vašem finansijskom sektoru od 2011. godine na koji neće uticati energije Neptuna i Saturna. To znači da jasno vidite šta treba da radite i da su sva ograničenja za napredovanje uklonjena. Iskoristite ovo vreme da započnete nešto što koristi i vašem bankovnom stanju i načinu na koji živite svoj život.

Lunacija u Ribama vam pomaže da započnete novi početak u načinu na koji pristupate svojim finansijama, kao i u načinu na koji generišete bogatstvo. Ovo je divno vreme da razmislite o svojim finansijskim potrebama i šta je potrebno da biste živeli život prave vrednosti. Ribe upravljaju novcem koji zarađujete, a takođe i onim što najviše cenite u svom životu. Fokusirajte se na širu sliku i shvatite da je ovo vaša šansa da konačno krenete napred ka većem izobilju.

2. Ribe – spremite se za akciju

Budite spremni da preduzmete akciju ove nedelje. Kada sezona Ovnova počne 20. marta, vreme je da napravite promenu ili rizikujete kako biste poboljšali svoje prihode i ukupno finansijsko stanje. Sa Neptunom i Saturnom sada u Ovnu, dobijate pomoć od univerzuma. Godinama ste se pripremali za ovaj trenutak, drage Ribe. Život o kome sanjate će konačno stići, ali ne možete se ustručavati od rada na tome da ga pretvorite u stvarnost.

Sezona Ovna je posebno intenzivna ove godine, jer se nadograđuje do sedmoplanetarnog stelijuma u ​​Ovnu oko mladog Meseca 17. aprila. Ne morate da prihvatite bilo koju ponudu, već nastavite da zastajete i razmišljate o tome šta je najbolje za vas. Obavezno odmerite sve svoje opcije i zapamtite da se ništa ne menja osim ako vi niste taj koji će to promeniti.

3. Blizanci – napredak iz snova u profesiji

Recite da svojim profesionalnim snovima ove nedelje. Merkur stacionira direktno u Ribama 20. marta, podsećajući vas da ste vi zaduženi za novac koji zarađujete. Takođe imate moć da stvorite više. Merkur direktno signalizira da je ovo savršeno vreme za promenu karijere ili traženje tog finansijskog bonusa. Prigrlite ovu energiju, jer se ne radi samo o retrogradnom Merkuru, već o onome na čemu ste radili od 2011. godine.

Ove nedelje konačno osećate da možete da krenete napred sa svojim finansijskim i profesionalnim ciljevima. Ne odustajte niti idite najlakšim putem. Zaslužujete olakšanje, ali takođe morate da završite ovaj put kojim idete. Novac koji stiže sa direktnim Merkurom je rezultat rada koji obavljate, zato budite sigurni da je to mesto gde ulažete svoju energiju.

(Krstarica/YourTango)

