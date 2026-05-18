3 znaka najčešće potcenjuju sebe, osetljivi su na kritike i nisu ni svesni koliko vrede

Devica, Rak i Ribe često strogi prema sebi i svojim sposobnostima. Nisu ni svesni koliko vrede. Ova 3 znaka najčešće potcenjuju sebe.

Previše sve analiziraju, umanjuju svoje uspehe ili misle da sve što rade može da bude bolje. Ova 3 znaka najčešće potcenjuju sebe i svoj rad.

Čak i nakon što budu pohvaljeni, pitaju da li zaslužuju tu pohvalu. Njihova sumnja u samovrednost nije nužno glasna, ali je stalno prisutna: previše analiziraju, upoređuju se sa drugima, umanjuju svoje uspehe ili misle da sve što rade „može biti bolje“. Spolja su često ljubazni, sposobni i odgovorni, a iznutra vode tihe razgovore pune pitanja.

U astrologiji se određeni znakovi češće povezuju sa unutrašnjom nesigurnošću jer su osetljiviji na kritike, imaju previsoke standarde ili se previše brinu o tome šta drugi misle. To ne znači nužno da nikada neće postati samouverene osobe, ali njihov put do stabilnog samopoštovanja često traje duže. Ovo 3 znaka najčešće potcenjuju sebe, a nisu ni svesni koliko zapravo vrede.

Devica – čak i sebi stalno traže mane

Device često nemaju visoko mišljenje o sebi jer stalno traže mane. Njihov um prirodno ide ka pitanju: „Šta sam mogao/mogla bolje da uradim?“ Čak i kada postignu nešto veliko, često se zaglave u jednoj maloj stvari koja nije ispala idealno i time umanjuju ceo uspeh. Okolina ih može doživljavati kao sposobne i organizovane, ali same retko su zadovoljne sobom.

Njihov problem leži u visokim standardima koje najstrože primenjuju na sebe. Device će lakše oprostiti tuđe greške nego svoje i često se previše porede sa drugima. Zato njihovo samopouzdanje može biti krhko: ne zato što ne vrede, već zato što stalno podižu letvicu i retko sebi priznaju da su dovoljne.

Rak – nije problem u njihovim sposobnostima, već u stahu od odbacivanja

Rakovi često sumnjaju u sebe jer su emocionalno osetljivi i lako apsorbuju tuđe reakcije. Ako osete hladnoću, distancu ili kritiku, to ih može pratiti dugo i naterati da preispitaju sopstvenu vrednost. Često problem nije u njihovim sposobnostima, već u strahu od odbacivanja: „Šta ako nisam dovoljno dobar, šta ako sam smetnja, šta ako sam previše?“

Pored toga, Rakovi retko stavljaju sebe u prvi plan jer ne vole da budu eksponirani. Više vole da ostanu u sigurnijem prostoru i daju podršku drugima, a onda se pitaju zašto ih niko ne vidi. Kada su nesigurni, mogu se povući i zatvoriti, umesto da jasno stave do znanja šta žele i zaslužuju. Njihovo samopouzdanje se jača kada nauče da promene raspoloženja drugih ljudi nisu uvek odraz njihove vrednosti.

Ribe – sklone su da idealizuju druge, a često umanjuju svoje kvalitete

Ribe često nemaju visoko mišljenje o sebi jer su sklone da idealizuju druge i potcenjuju sebe. Vrlo jasno vide tuđe kvalitete, ali često umanjuju svoje ili ih ne doživljavaju kao nešto posebno. Kada im neko uputi kompliment, Ribe često misle da je to preterivanje ili da su „imale sreće“, umesto da priznaju sopstveni trud i sposobnost.

Njihova nesigurnost često proizilazi iz činjenice da su osetljive na atmosferu. Ako osete kritiku ili odbijanje, mogu to doživeti dublje nego što je druga strana mislila. Tada se povlače, počinju da sumnjaju u svoje odluke i gube hrabrost. Ribe najviše rastu kada nauče da postavljaju granice i prestanu da traže potvrdu spolja, jer se tada njihova prirodna vrednost mnogo jasnije vidi.

