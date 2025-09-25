3 znaka obogatiće se do 2.oktobra, imaju ogromne šanse u igrama na sreću, iznenada im stiže velika lova

Astrološke pretpostavke ukazuju na to da Blizanci, Ribe i Lavovi imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću do 2. oktobra. Zvezde obećavaju skoro siguran novčani dobitak za pripadnike tri navedena znaka.

Lav: Ima naglašenu podršku sudbine

Sunce im donosi dodatnu dozu samopouzdanja i unutrašnje snage, a njihova intuicija može ih navesti na pravi potez u pravom trenutku. Imaju naglašenu podršku sudbine i šanse da dobiju neplanirani dobitak.

Blizanci: Rizik donosi nagradu

Planete im otvaraju mogućnosti kroz iznenadne dobitke, naročito tamo gde je uključen element slučajnosti. Njihova sklonost riziku ovog puta može im doneti nagradu.

Ribe: Sreća dolazi kad je najmanje očekuju

Pod uticajem dobrih aspekata, njihova pojačana intuicija i unutrašnji osećaj za pravi trenutak mogu ih odvesti ka dobitku. Sreća im dolazi kada najmanje očekuju.

(Informer.rs)

