3 znaka od 1. oktobra ulaze u novo poglavlje, čeka ih mnogo više sreće nego što su se nadali i usudili da zamisle! Možda ste srećnik!

Blizance, Vagu i Strelca od 1. oktobra 2025. godine čeka više sreće nego što su se ikada usudili da zamisle.
Merkur u kvadratu sa Jupiterom često uvećava naše misli i ideje, ali takođe proširuje naš osećaj nade i optimizma. Podstiče nas da razmišljamo šire i da verujemo da nas čeka više nego što smo se možda usudili da zamislimo. Ovim tranzitom, um doseže dalje, a srce prati.
Ovog prvog dana oktobra, tri horoskopska znaka će zakoračiti u novo poglavlje u kojem nada postaje vodilja. Sve je moguće kada verujemo, a tog dana prevazilazimo sopstvena ograničenja.
1. Blizanci – zadržite dobre vibracije
Srećni ste što Merkur u kvadratu sa Jupiterom gore utiče na vaš horoskopski znak 1. oktobra. Ovog dana se osećate sigurnije i optimističnije nego što ste se osećali mesecima.
Otkrićete da verujete u svetlije horizonte, jer sada izgleda da ipak postoji budućnost u koju treba verovati. Ovog dana ćete shvatiti da je vaša radoznalost vaša moć. Otvaranjem uma za mogućnosti, vidite vrata tamo gde ste nekada videli samo zidove.
To prepoznavanje je upravo znak nade koju ste čekali. Vaša priča nije zaglavljena. U stvari, ima još mnogo toga čemu se možete radovati. Ostanite uz to i zadržite dobre vibracije.
2. Vaga – novo samopouzdanje
Merkur u kvadratu sa Jupiterom ispunjava vas osećajem obnove. Stvari su ponovo uzbudljive i jedva čekate da se uključite. 1. oktobra, vaša vera u budućnost jača, posebno u oblastima gde ste se nekada osećali zaglavljeno.
Razgovori će vas inspirisati, i ko zna gde će vas to odvesti, jer ste tako maštoviti i kreativni. Ovo je vrsta energije koja vas podseća da mogućnosti nikada nisu ograničene.
1. oktobar označava početak novog oblika samopouzdanja i ljubavi prema sebi za vas, Vage. Ne možete a da ne osetite da je nešto dobro na horizontu, i takav stav će na kraju učiniti da se sve to desi.
3. Strelac – Univerzum vas vodi
1. oktobra, Merkur u kvadratu sa Jupiterom ulazi u vaš život i ispunjava vas nadom i entuzijazmom. Osećate se kao da se stara magija ponovo vraća, kao da nešto u vama zna da se budućnost otvara.
Ovaj tranzit vam donosi svež pogled na nešto u vašem životu čemu je očajnički potrebna nova perspektiva. Ono što vam je ranije izgledalo kao ćorsokak sada vam se čini više kao stepenica ka nečemu neverovatnom i pozitivnom.
Nova era je era samopouzdanja i širenja. Univerzum vam kaže da nada nije san, već putokaz. Upućuje vas u pravom smeru, a sve što sada treba da uradite je da je pratite, prenosi YourTango.
