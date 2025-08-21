3 znaka od danas kreću ka nečemu velikom, bolji dani su pred njima, planete im obećavaju novu eru u životu

Četvrtsk, 21. avgust 2025. je dan kada se jasnoća i komunikacija dramatično poboljšavaju, otvarajući put za nove početke i obnovljenu nadu. Mesec u konjunkciji sa Merkurom pokazuje nam da je promena dobra i da ćemo uskoro započeti potpuno novu eru.

Tri znaka Zodijaka će posebno prevazići izazove skorašnjih vremena i ući u nešto što se čini mnogo obećavajućim. Drugim rečima, život im postaje bolji.

Biće lakše izraziti ono što nam je potrebno, što dovodi do čvrstih veza sa drugima. Bolji dani su pred nama, i mi verujemo da je to istina. Merkur nam pomaže da to pokrenemo. Nema mesta za lenjost na ovaj dan. Krećemo se punom brzinom napred ka nečemu velikom.

1. Lav

Mesec u konjunkciji sa Merkurom u četvrtak ima sposobnost da vas probudi i da vam stavi do znanja da nema više vremena za gubljenje. Ovo je inspirativna misao. Postoji pritisak, ali pritisak je ono što pokreće stvari.

Vaša reakcija na ovaj tranzit donosi vam moć da transformišete određenu dosadnu situaciju u svom životu u nešto moćno i uzbudljivo.

Imaćete osećaj kao da se vrata otvaraju za vas, a sa tim prolaskom dolazi lakoća i poboljšanje gotovo svega u vašem životu upravo sada. Ideje se formiraju, imate kreativne inspiracije i osećate se kao da su sve stvari pozitivne i obećavajuće. Mnogo toga možete očekivati.

2. Škorpija

Jasna perspektiva je nešto što bi svima moglo da nam bude korisno, ali retko znamo kada da nešto vidimo iz drugačije perspektive. Međutim, vi 21. avgusta dobijate priliku da sagledate ono u šta ste trenutno uključeni potpuno novim očima.

Na neki način, sve što vam je zaista bilo potrebno da pređete iz turobnog u radosno stanje bila je promena stava. Prepustite Mesecu u konjunkciji sa Merkurom da vam to razjasni.

Ovde postoji aspekt koji se odnosi i na način na koji komunicirate svoje ideje, i to treba uzeti u obzir. Ako nešto kažete na pravi način, možete otvoriti vrata velikoj sreći. Takt je ključan ovog dana.

3. Strelac

Danas je jedan od onih dana kada vidite širu sliku, a toliko toga se dešava zbog tranzitnog Meseca u konjunkciji sa Merkurom. Moć svojstvena harmoničnom tranzitu Merkura je intenzivna, a vi znate kako da koristite tu vrstu moći.

Vi uvek Imate ciljeve koje želite da ostvarite, i dok sebe uvek vidite kao sposobnog, i dalje postoje određene prepreke koje morate da preskočite da biste zaista uspeli. Merkurov uticaj vas tera da pređete na stvar i nastavite sa svojim životom.

Stvari sada idu na bolje jer ste uložili trud da prevaziđete prepreke. Nalazite se u slobodnom padu optimizma i rezultata, piše YourTango.

