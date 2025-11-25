3 znaka okrenuće točak sreće do kraja godine: Samo treba da krenu napred

Bik dobija skriveni dar, Jarac se preispituje, a ribe se oslobađaju prošlosti. Oni okreću točak sreće do kraja godine i kreću napred.

Astrološko „podešavanje“ univerzuma će se promeniti, šaljući jasan signal odabranima – Bik, Jarac i Ribe naći će se u epicentru ove kosmičke frekvencije, a njihov zadatak je da okrenu točak sreće i iskoriste svoju šansu da postanu kreatori sopstvene stvarnosti.

A sreća nije slučajna lutrija, već podešavanje koje možete uhvatiti. Kada nebeska tela počnu da prave predstavu, određeni znaci preuzimaju vodeće uloge – a sam kraj 2025. ima svoje favorite. Tokom ovog ciklusa planetarne aktivnosti 3 znaka će biti posebno nagrađena: Bik, Jarac i Ribe. Oni će biti u prvom planu celokupne astrološke simfonije, dobijajući dodatnu energiju i prave mogućnosti.

Sva tri znaka su već na startnoj liniji, a sve što treba da urade jeste da popuste i krenu napred. Sreća nije povoljna oluja u koju možete jednostavno uploviti. To je fino podešena struktura univerzuma koja favorizuje one koji slušaju, čekaju i deluju u pravo vreme.

Bik – dobićete skriveni dar

Sunce i Mars, ulazeći u Strelca, pokreću temu ekspanzije i akcije, a Bik dobija skriveni dar: Vi ste jedan od 3 najsrećnija horoskopska znaka do kraja 2025.

Oblasti porodičnih resursa, emocionalne sigurnosti i finansijskih investicija biće preispitane, analizirane i… aktivirane. Imate šansu da ojačate temelje svoje otpornosti.

Oni koji su dugo držali stvari u tajnosti mogli bi da ožive poverenje s partnerom ili otvore nov izvor prihoda kroz porodične veze. Ojačajte porodične veze, preispitajte investicije, recite „da“ dugoročnoj stabilnosti.

Ne započinjite nikakve nove velike projekte pre 28. novembra – bolje završite ono što ste započeli.

Jarac – vreme je za preispitivanje vrednosti

Jarčevi su celog života odgovorni. Sada je planetarna pozadina povoljna – vreme je za preispitivanje vrednosti, vere i dubine.

Ovo je trenutak kada Jarac konačno prestane sebe da ograničava i počne da shvata vrednosti. Oni koji se usude da promene svoj pristup videće da projekat na kojem rade godinama iznenada kreće napred.

Sreća nije samo slučajnost, već rezultat iskrene discipline. Prestanite da jurite samo za vidljivim uspehom – fokusirajte se na dubinu i potragu za smislom.

Ne družite se na društvenim mrežama, ne tražite lajkove kao dokaz uspeha – tišina je sada važnija od buke.

Ribe - oslobodite se prošlosti i preduzmite akciju

Ribe su znak koji je osetljiv na energiju generacija. Ali sada je njihova priroda ojačana zahvaljujući Jupiteru i Saturnu. Ribe koje su razvijale svoju intuiciju ili radile sa skrivenim resursima osetiće kako svet počinje da reaguje na njihove suptilne signale.

Okrenite točak sreće. Sreća će doći onima koji su se oslobodili prošlosti, dozvolili sebi da sanjaju i preduzeli akciju. Važni ljudi će vam bukvalno priteći u pomoć. Verujte svojoj intuiciji, zapitajte se kakav doprinos želite da date i tada će se otvoriti nova vrata.

Ne ignorišite svoje telo i porodicu – vaša baza resursa se stvara tamo gde živite i sa onima koje volite.

(Krstarica/Sensa)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com