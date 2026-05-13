3 znaka osećaće se nezaustavljivo tokom mladog Meseca od 16. maja – pare i sreća stižu bez prestanka

Mlad Mesec 16. maja pali zelenu lampicu za tri znaka kojima pare i sreća stižu bez prestanka. Pogledajte da li ste među njima!

Mlad mesec 16. maja stiže u znaku Bika i pravi pravo malo finansijsko zemljotresno talasanje. Tri horoskopska znaka ulaze u period kada se sve poklapa, kalendar puca od poziva, a novčanik prestaje da bude razlog za stres.

U astrologiji, mlad Mesec označava trenutak da usporite tempo, razmislite i prizovete energiju koju želite da unesete u sledeći lunarni ciklus.

Bik je znak praktičnosti, materijalnih vrednosti i strpljivog gomilanja. Zato ovaj novi lunarni ciklus nije za maštanje, već za konkretne poteze.

Koji znaci najviše profitiraju kroz mlad mesec 16. maja

Mladi Mesec u maju najjače pogađa Bika, Devicu i Jarca. Ova tri zemljana znaka dobijaju vetar u leđa kroz finansije, poslovne ponude i sudbinske susrete koji vode ka konkretnoj zaradi tokom narednih šest meseci.

Bik: Vaše ime se konačno čuje na pravim mestima

Bikovi, mladina pada tačno u vaš znak i pali reflektor baš na vas. Sledećih šest meseci može doneti rast samopouzdanja, novu titulu na poslu ili poziv koji ste dugo čekali. Obrazovanje i putovanja u inostranstvo mogu se pokazati kao neočekivano unosna investicija, posebno ako se udružite sa osobom kojoj zaista verujete.

Pazite samo na jednu zamku. Lako ćete poverovati da pare stižu beskrajno i počećete da trošite unapred. Ostanite racionalni dok brojite zaradu.

Devica: Detalj koji ste primetili menja celu igru

Device, vaše analitičko oko sada vredi zlata. Mladi Mesec u Biku aktivira vašu kuću karijere i otvara prostor za napredovanje, honorarni projekat ili saradnju koja dugoročno donosi stabilan priliv. Šef će primetiti baš onaj detalj koji ste vi jedini videli.

Naredne nedelje su odlične za pregovore o plati. Ne potcenjujte se i nemojte pristati na prvu ponudu. Ćutanje je vaš najjači adut za stolom.

Jarac: Kreativni potezi koji se neočekivano isplaćuju

Jarčevi, vaš poslovni instinkt sada radi punom parom. Lunarni početak 16. maja donosi povoljan period za kreativne projekte i poslove koji uključuju komunikaciju ili specifične veštine. Isprobavanje umetničkih sposobnosti može dovesti do uspeha i dodatne doze samopouzdanja.

Ovo je trenutak da se potrudite oko dobrih odnosa u životu. Ljudi koje sretnete u narednih šest meseci mogu biti izuzetno korisni na vašem putu napretka. Ako nemate partnera, nemojte odbijati pozive jer baš jedan od njih može biti sudbinski.

Kako maksimalno iskoristiti energiju mladog Meseca

Mladina traži tišinu, papir i jasnu nameru. Sednite uveče 16. maja i napišite tri konkretne želje vezane za novac, posao ili odnose.

Bik ne voli apstraktne fraze, voli brojeve, rokove i jasne reči.

Postavite jednu finansijsku cifru koju želite da dostignete do novembra

Otkažite jednu pretplatu koja vam tiho jede budžet

Pošaljite poruku osobi koja vam duguje uslugu ili novac

Ne donosite važne odluke pod pritiskom porodice

Mladi Mesec u Biku ne radi za one koji samo maštaju. Radi za one koji povuku prvi konkretan potez u prva 72 sata.

Sreća stiže kroz vrata koja sami otvorite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com