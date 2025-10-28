3 znaka ostvariće sve svoje snove do 15. decembra, Planete im daju strašnu motivaciju za uspeh

Mars u Strelcu donosi period snažne motivacije, avanturističkog duha i želje za slobodom. Energija ovog tranzita pokreće ljude da izađu iz rutine, rizikuju i prate svoje snove bez straha od neuspeha.

Mars, planeta akcije, menja znak 4. novembra i ulazi u Strelca, gde će boraviti do 15. decembra. Ovakva astrološka konstelacija doneće odličan period za Lava, Strelca i Ovna.

Vera u sebe

Mars ovde deluje vatreno i inspirativno, pa se mnogi osećaju spremno da preuzmu inicijativu, započnu putovanja, učenje ili projekte koji zahtevaju veru u sebe i širu viziju. Ipak, postoji i opasnost od prenagljenih odluka, prevelikog optimizma i sklonosti ka raspravama, posebno kada neko pokušava da ograniči slobodu mišljenja.

Uspeh

Mars u Strelcu podstiče idealizam, hrabrost i borbu za istinu, ali zahteva i da energija bude usmerena u konkretnom pravcu, jer u suprotnom može doći do rasipanja snage. Ovo je vreme kada je najvažnije delovati iz uverenja, ali i zadržati dozu takta i strpljenja, jer tada Mars u ovom znaku donosi najveće uspehe i lični rast.

Mars u Strelcu najjače će delovati na Strelčeve, Lavove i Ovnove, a neće prijati Ribama. Blizancima i Devicama.

Strelac

Vreme je za svaki vid inicijative! Odluke koje budete donosili sada snažno će oblikovati vašu budućnost.

Lav

Mars u petom polju donosi vam više zabave u životu. Slobodni Lavovi mogu da ostvare zanimljiva poznanstva na mestima javnog tipa.

Ovan

Mars u Strelcu donosi vam mogućnost dalekih putovanja. Usvojićete novu životnu filozofiju koja može da vam promeni život.

(Informer.rs)

