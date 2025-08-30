3 znaka po kineskom horoskopu imaju najviše sreće u životu, dobili ste džekpot ako ste rođeni u nekoj od ovih godina!

Astrolozi tvrde da svaka godina sa sobom nosi neke promene, na njih utiču nebeske sile i tako određuju dinamiku međuljudskih odnosa. Neke godine su sigurno uspešnije od drugih, pa pogledajte koji horoskopski su kroz život biti bliži bogatstvu i sreći od drugih.

Kineski horoskop računa se prema godini rođenja, a 3 znaka je, prema ovom horoskopu, posebno ‘pomazila sreća’.

Zmaj

Rođeni: 1928., 1940., 1952., 1964., 1976., 1988., 2000., 2012.

Smatraju se izuzetno uspešnim, uglednim, egzotičnim. Oni su prirodno rođeni vođe. Kada je reč o inteligenciji, marljivom radu i vodstvu, to je definitivno Zmaj.

Zmaj je idealista i perfekcionista i može biti vrlo aktivan kada situacija to zahteva, zato ne potcenjujte borbenu prirodu ovog znaka. Nije ni čudo što ovaj znak čini izvrsne izvršne direktore ili ljude na vodećim pozicijama.

Budući da su Zmajevi ‘harizmatični’, znaju da izvuku maksimum iz ljudi oko sebe, a drugi vole da budu u njihovom društvu. Ovaj znak spreman je da uradi mnogo kako bi došao do vrha, a znaju i da vode svoj tim.

Pacov

Rođeni: 1924., 1936., 1948., 1960., 1972., 1984., 1996., 2008.

Ovo je sledeći najsrećniji znak, a prema astrolozima oni koji su rođeni u godini pacova uspešni su i mogu da postignu sve što zamisle zahvaljujući svom neverovatnom šarmu.

Pacov je izrazito ekstrovertiran i zna kako ljudi funkcionišu, često to koristi u svoju korist. Njihova nesposobnost da mirno sede takođe znači da obavljaju više zadataka i retko gube vreme ne radeći ništa.

Pacov je još jedan perfekcionista, pa nikad ništa ne ostavlja nedovršeno, što postaje još jedan faktor uspeha u životu.

Posebna snaga ovog znaka leži u matematici, muzici, planiranju, menadžmentu i umetnosti.

Bivo

Rođeni: 1937., 1949., 1961., 1973., 1985., 1997., 2009., 2021.

Poznati su po svojoj marljivoj naravi. Strpljenje je njihova glavna vrlina. Nikada neće pobeći od posla, čak i ako je izuzetno težak, i neće odustati na prvoj prepreci, pripremajući se da svaki zadatak odrade do kraja.

Bivo je karakteristično odan, pa uvek podržava svoje prijatelje i kolege, vodeći ih sa sobom na vrh. Tako se njegov uspeh proteže i na njegov najuži krug.

Predstavnici ovog znaka su pouzdani, drugi ljudi im veruju, što znači da postižu velike uspehe u međuljudskim odnosima. Za razliku od Zmaja, Bivo ne koncentriše često moć u svojim rukama, ali ima sve šanse da postane zaista neverovatan vođa ako mu se pruži prilika.

(Sensa)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com