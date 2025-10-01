3 znaka počinju napokon da žive punim plućima, 1. oktobar za njih je prekretnica i novi početak, sreća ih konačno stiže!

Horoskopski znaci Lav, Rak i Jarac počinju da žive punim plućima od 1. oktobra, današnji dan za njih je prava životna prekretnica.
Posle 1. oktobra 2025. godine, ova tri horoskopska znaka počinju napokon da žive dobar život. Retrogradni Pluton je često vreme obračuna, ali takođe otkriva skrivene otvore koji mogu sve promeniti. Ono što je nekada izgledalo konačno sada izgleda kao novi početak.
Za tri horoskopska znaka, Plutonov uticaj nam pokazuje da je transformacija ne samo moguća već i neizbežna. Ovaj preokret sreće dolazi kao direktan rezultat otpornosti. Izdržali su, a sada vidimo kako se to isplatilo. Najjača reč današnjeg dana za njih je reč – obnova.
1. Rak – Vreme je da delujete
Retrogradni Pluton vas tera da razmišljate o prošlosti. Međutim, 1. oktobra ćete početi da primećujete da je vreme da uradite više od razmišljanja. Vreme je da delujete. Čim počnete da ulažete trud, univerzum vam uzvraća obećavajućom nagradom.
Plutonova energija vas tera da prevaziđete stvari za koje niste mislili da su moguće. Ne samo to, već čim ih prevaziđete, primetićete da sve u vašem svetu deluje svetlije i lakše.
Ovo je pravi preokret sreće i inspiriše vas da vidite gde će vas ona dalje odvesti. Mir vodi ka mogućnosti, a to vam donosi nadu, izdržljivost i pravac.
2. Lav – Vidite sebe onakvim kakvim jeste
Ovo je dan kada možete da vidite sebe onakvim kakvi jeste, što znači da ste čvrsta, otporna i inteligentna osoba. 1. oktobar može početi kao običan, običan dan, ali za vas retrogradni Pluton dodaje dašak nade. Čini se da stvari jednostavno blistaju.
Ovaj dan je o tome da shvatite da vas vaša moć nikada nije napustila. Podseća vas u ovom trenutku da nijedan zastoj nije trajan. Ovo je početak dobrog života.
3. Jarac – Teret konačno popušta
Retrogradni Pluton zaista ostavlja utisak na vas. 1. oktobra ćete iz prve ruke videti da teret prošlosti konačno počinje da popušta. Promena dolazi. Jeste li spremni za nešto novo?
Ovo je dan kada osećate da se plima okreće u vašu korist. Područje vašeg života koje se nekada činilo zaglavljenim i pomalo mrtvim počinje da se otvara, dajući vam novi život i ideju da ćete napraviti pravi napredak.
Vaša neverovatna upornost i čvrstina vode vas na pravi put, a Pluton vam čuva leđa. Univerzum vas podržava dok vam daje do znanja da je sve u vašem životu, upravo sada, u vezi sa obnavljanjem, prenosi YourTango.
