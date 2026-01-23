3 znaka počinju svoju snažnu sezonu, od 23. januara Pluton im donosi moć, istinu i nepovratne promene

Nepovratne promene, moć, istinu i snagu donosi Sunce u konjunkciji s Plutonom za Ribe, Jarca i Lava. Vraća im svu snagu i otvara moćnu eru.

Ova tri horoskopska znaka ulaze svoju snažnu sezonu počev od 23. januara 2026. godine, kada nam Sunce u konjunkciji sa Plutonom donosi moć, istinu i nepovratne promene.

Pluton ne pregovara. On uklanja pretvaranje, slabe motivacije i zastarele uloge. Sunce osvetljava tačno gde je ta kontrola krenula po zlu i pokazuje nam šta treba da uradimo da bismo obnovili ravnotežu.

Ovaj tranzit otkriva šta se dešavalo ispod površine i uklanja mogućnost da ostanemo neutralni. Nešto se mora direktno suočiti, a mi to radimo u petak.

23. januara ovi astrološki znakovi vraćaju svoju moć kako bi je mogli koristiti za ličnu transformaciju. Više se ne zavaravamo. Krećemo se. Želimo ovo. Ulazimo u moćnu novu eru.

1. Lav – suočite se sa istinom o sebi, otkrićete nešto važno

Sunce u konjunkciji sa Plutonom vas tera da se suočite sa istinom o sebi. 23. januara prepoznajete gde ste je tvrdili umesto da izražavate nešto stvarno. Poruka nije da se pomračite, već da prestanete da predstavljate sliku koja više ne odgovara. Bolji ste od ovoga, i znate to.

Neko oko vas reaguje drugačije kada prestanete da se ponašate, i ta reakcija vam govori sve. Sunce u konjunkciji sa Plutonom vas poziva da se uspravite i verujete u sebe. Verujte da svaka reč koju izgovorite ima značenje i da ste validni i dostojni. Iskoristite ovu moć. Iskoristite je i transformišite se.

2. Jarac – jurite ka cilju bez oklevanja i krivice

Za vas, ovo poravnanje Sunca i Plutona otkriva duboku transformativnu promenu koja ima veze sa kontrolom i odgovornošću. 23. januara jasno vidite gde je samoodricanje preuzelo kontrolu. Trenutno ste to prevazišli. Vaša transformacija počinje kada se oslobodite uloge koja vas je predugo definisala.

Ostavljanje stvari deluje rizično, ali nastaviti onakvi kakvi jeste deluje još teže. Vreme je za jahanje! Konjunkcija Sunca sa Plutonom vas gura da obnovite autoritet pod sopstvenim uslovima.

U petak transformišete svoj stil na načine za koje nikada niste mislili da su mogući. Ovog puta nema krivice ili oklevanja. Na putu ste ka slavi, Jarče. Ulazite u moćnu novu eru svog života.

3. Ribe – ne brinite o tome šta drugi misle o vama

Tranzit Sunca u konjunkciji sa Plutonom izaziva duboku emocionalnu promenu u vama. 23. januara postajete veoma svesni koliko ste postali sugestivni. To nije nužno ono što želite, i ovo saznanje inspiriše da se naprave nepovratne promene. Vreme je da postavite neke granice i zadate ton drugima. Želite da znaju da ste otvoreni, ali ne dovoljno otvoreni da biste bili manipulisani. Ono što vam pripada je vaše, a ne njihovo.

Transformacija koja se dešava tokom ovog poravnanja Sunca i Plutona je tiha, ali apsolutna. Kada prestanete toliko da brinete o tome šta drugi misle o vama, otvarate vrata moćnoj novoj eri. Možete biti i sami i imati prijatelje koji vas poštuju takve kakvi jeste. To je moguće.

(Krstarica/YourTango)

